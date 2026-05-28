Pe scurt: Traficul greu va fi restricționat pe A2, DN7 și DN39 în weekendul de Rusalii. Vezi intervalele orare și traseele afectate.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, vor fi instituite restricții de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane.

Măsura este luată în conformitate cu Ordinul MT – MAI nr. 1249-132/2018, cu ocazia Sărbătorii Rusaliilor, și vizează mai multe sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene, potrivit CNAIR.

Pe Autostrada A2 (București – Constanța), restricțiile se aplică pe ambele sensuri, între intersecția A2 cu DNCB și intersecția A2 cu A4. Intervalele orare sunt următoarele: sâmbătă, 30 mai, între 16:00 și 22:00; duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, între 6:00 și 22:00.

Pe DN7 (Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem), restricțiile vizează ambele sensuri, între intersecția DN7 cu DN7C și intersecția DN7 cu DN1. Programul restricțiilor este: sâmbătă, 30 mai, între 18:00 și 22:00; duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, între 6:00 și 22:00.

Pe DN39 (Agigea – Mangalia), restricțiile se aplică pe ambele sensuri, între intersecția DN39 cu DN39A și limita municipiului Mangalia, în aceleași intervale ca pe A2: sâmbătă, 30 mai, între 16:00 și 22:00; duminică, 31 mai, și luni, 1 iunie, între 6:00 și 22:00.

CNAIR precizează că încălcarea acestor restricții constituie contravenție și se sancționează cu amendă, conform prevederilor legale.

Pentru informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, șoferii pot contacta Dispeceratul CNAIR la numărul 021/9360 sau pot accesa secțiunea „Situația Drumurilor Naționale” de pe www.cnadnr.ro, precum și pagina de Facebook a instituției.