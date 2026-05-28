Pe scurt: Duminică, Sadu devine locul reîntâlnirii generațiilor, cu momente emoționante și tradiții locale. Sărbătoriții sunt invitați să poarte costumul popular.

Comuna Sadu va marca duminică, 31 mai, o zi specială dedicată celor care împlinesc 40 și 50 de ani, potrivit Primăriei Sadu.

Evenimentul va reuni generațiile sărbătorite la Școala „Samuil-Micu”, unde participanții își vor striga din nou catalogul, vor rosti rugăciuni de mulțumire și vor continua cu jocuri și dansuri tradiționale.

„Este ziua în care ne întoarcem, cu emoție și recunoștință, la anii copilăriei, la băncile școlii, la colegii de generație și la locurile care ne-au format”, au transmis organizatorii.

Sărbătoarea este descrisă ca o întâlnire cu timpul, cu amintirile și cu oamenii care au scris împreună pagini importante din viața satului.

Organizatorii îi invită pe sărbătoriți și pe toți cei prezenți să poarte cu mândrie costumul popular și să fie parte dintr-o zi dedicată comunității, recunoștinței și apartenenței.

„Vom retrăi împreună emoția revederii, bucuria prieteniei și frumusețea tradițiilor care ne unesc și ne aduc mereu acasă”, se arată în mesajul transmis de Primăria Sadu.

Evenimentul de duminică vine în contextul unui weekend prelungit, când în Sadu sunt așteptați numeroși vizitatori, iar transportul public va funcționa după un program special.