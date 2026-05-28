Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, care prevedea suplimentarea subvenției pentru Aeroportul Internațional Sibiu R.A. cu 4,9 milioane de lei, a fost respins după ce consilierii județeni din partea AUR și PSD s-au opus.

Conducerea Consiliului Județean Sibiu a propus acoperirea pierderilor înregistrate de Aeroportul Internațional Sibiu, creșterea numărului de angajați la două instituții din subordine, dar și stingerea unor credite din excedentul bugetar. În cele din urmă, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost retras de pe ordinea de zi.

Consilierul județean AUR Gheorghe Drașoveanu a criticat suplimentarea fondurilor pentru aeroport și a susținut că problema reală nu este rezolvată. „Ne aflăm deja în fața unei rectificări bugetare, la mai puțin de o lună de la aprobarea bugetului, iar acest lucru denotă că bugetul inițial nu a fost unul realist în ceea ce privește Aeroportul Internațional Sibiu. Se solicită o subvenționare de 4,9 milioane de lei, aproape dublu față de bugetul alocat anterior pentru funcționare, ceea ce nu considerăm că este o măsură nici măcar de moment, având în vedere că adevărata problemă, cea a pierderilor brute înregistrate, nu este nici pe departe rezolvată”, a declarat Drașoveanu.

Acesta a amintit că, la dezbaterea privind execuția bugetară pe anul 2026, a propus întocmirea unui plan de redresare pentru aeroport. „Am propus întocmirea de către conducerea Aeroportului Internațional Sibiu a unui plan de redresare care să evidențieze cauzele și condițiile care au favorizat această situație, precum și un set de măsuri orientate spre eficientizarea activității și înlăturarea neajunsurilor. Această propunere a fost ignorată”, a mai spus consilierul AUR.

Vasiu: „Ne-am dori o participare constructivă”

Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Vlad Vasiu, a criticat poziția opoziției și a făcut apel la responsabilitate. „Ne-am dori o participare constructivă și proactivă, inclusiv la construcția bugetului. Trebuie să vă readuc aminte că parte din jurământul pe care l-am depus cu toții are și componenta bunăstării județului Sibiu. Votul bugetului face parte din bunăstarea județului Sibiu”, a declarat Vasiu.

Directorul executiv din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Sibiu, Ștefan Opriș, a explicat că rectificarea bugetară a devenit posibilă după apariția unei noi ordonanțe de urgență.

„Ne aflăm în această ipostază datorită faptului că, în data de 8 mai, data adoptării bugetului local, a apărut Ordonanța de Urgență nr. 38 privind modificarea și completarea unor acte normative, care a permis susținerea din excedentul bugetar al anilor precedenți a cheltuielilor cu rambursarea ratelor de capital, inclusiv dobânzi și comisioane. Practic, am utilizat acest mecanism și s-a creat un spațiu bugetar de 8,692 milioane lei, direcționat pentru acoperirea deficitului activităților neeconomice, inclusiv pentru Aeroportul Internațional Sibiu și pentru cheltuielile de personal ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului”, a spus Opriș.

Marius Gîrdea a respins criticile

Directorul Aeroportului Internațional Sibiu, Marius Gîrdea, a respins criticile privind managementul instituției și a precizat că și alte aeroporturi primesc subvenții. „Cred că este o eroare când spuneți că Aeroportul Târgu Mureș nu beneficiază de subvenții. El este subvenționat de Consiliul Județean Târgu Mureș de cel puțin 12 ani și se află și anul acesta în aceeași situație”, a afirmat Gîrdea.

Acesta a explicat și decizia de externalizare a serviciilor de handling. „La momentul în care am externalizat handlingul, activitatea genera aproximativ 1,2 milioane de lei. Anul trecut am facturat către operatorul de handling 3 milioane de lei. Este un raport pozitiv semnificativ, care, pe lângă faptul că aduce mai mulți bani, a degrevat și personalul aeroportului de activități administrative consumatoare de timp”, a declarat directorul aeroportului.

Gîrdea a mai precizat că există deja un plan de redresare inclus în bugetul instituției. „Există planuri de redresare care implică inclusiv creșterea veniturilor, însă activăm într-o piață dominată de un operator low-cost care pune presiune pe menținerea tarifelor cât mai jos. O eventuală majorare a tarifelor ar putea duce la scăderea și mai accentuată a traficului”, a explicat acesta.

Proiectul de hotărâre, respins

În urma votului, proiectul nu a trecut. „16 voturi pentru, 8 abțineri. Proiectul a căzut. Alianța PSD-AUR funcționează în detrimentul județului Sibiu. Mă văd nevoit să retrag și punctul de pe ordinea de zi suplimentară”, a declarat Vasiu.

Potrivit documentelor aferente proiectului, rectificarea bugetară viza suplimentarea subvenției pentru Aeroportul Internațional Sibiu R.A. cu 4,9 milioane de lei. Regia înregistrează un deficit de peste 11,7 milioane de lei pentru activitatea neeconomică din 2026.

Raportul de specialitate arată că aeroportul se confruntă cu diminuarea veniturilor proprii după ce compania Lufthansa a anulat zborurile pe ruta München, iar Wizz Air a anunțat reducerea capacității de operare.

„Cer demisia”

La finalul ședinței, fostul director al Aeroportului Sibiu, Augustin Sava, a lansat critici dure la adresa actualei conduceri și a cerut demisia managementului.

„Toți zburăm de pe alte aeroporturi. Nu vreau să intru acum în toate amănuntele, dar ceea ce se întâmplă nu mai poate continua. Nu este doar un management deficitar, este un dezastru. Cer public demisia directorului general și a Consiliului de Administrație și refacerea de urgență a unui management de aeroport orientat spre dezvoltarea traficului aerian și atragerea veniturilor”, a spus Sava.

Acesta a criticat și externalizarea serviciilor aeroportuare. „Să dăm banii altora ca să facă serviciile noastre pentru că nu reușim să ne înțelegem cu sindicatul nu poate fi un argument. Am studiat foarte atent politicile recente de aviație civilă din România și Europa și spun cu toată responsabilitatea că acest management trebuie schimbat”, a afirmat fostul director.