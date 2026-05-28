Pe scurt: Sibiul se află pe locul 2 în România la numărul de intervenții pentru îndepărtarea cheagurilor de sânge din creier la pacienții cu AVC, cu 68 de proceduri efectuate în primele trei luni din 2026.

Sibiul ocupă locul 2 la nivel național la numărul de operații de îndepărtare a cheagurilor de sânge din creier (trombectomii mecanice) efectuate pentru pacienții cu accident vascular cerebral (AVC) ischemic acut, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Datele naționale aferente perioadei ianuarie–martie 2026 arată că 68 de pacienți au beneficiat la Sibiu de această intervenție care poate salva viața și independența celor afectați de AVC.

Intervenții care pot salva viața și independența pacienților cu AVC

Compartimentul de Neuroradiologie Intervențională al spitalului sibian se numără printre cele mai active și performante centre din țară, alături de marile centre universitare. În spatele acestor cifre se află pacienți care au fost salvați de la dizabilitate severă sau chiar de la deces, intervențiile fiind realizate în regim de gardă continuă, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

Echipa medicală efectuează nu doar trombectomii mecanice, ci și alte proceduri complexe de neuroradiologie intervențională, intervențiile durând adesea ore întregi și necesitând o mobilizare rapidă pentru a maximiza șansele de recuperare ale pacienților. Dacă în urmă cu câțiva ani mulți pacienți din Sibiu erau transferați către alte centre universitare pentru astfel de tratamente, în prezent pacienți din întreaga țară sunt aduși la Sibiu pentru aceste proceduri.

Sibiul, centru de excelență în tratamentul AVC-ului ischemic

Mai multe detalii despre dezvoltarea compartimentului și echipa de specialiști pot fi găsite în articolul Sibiul printre primele orașe din țară cu neuroradiologie intervențională. De asemenea, Spitalul Județean Sibiu tratează AVC-ul ischemic printr-o metodă nouă, fiind unul dintre puținele centre din țară care oferă aceste proceduri avansate.