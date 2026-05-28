Pe scurt: Polițiștii din Avrig au reținut un șofer de 22 de ani care circula cu o mașină radiată și cu numere false. Acțiunea face parte dintr-o serie de controale rutiere intense în județul Sibiu.

Polițiștii din județul Sibiu au intensificat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la legislația rutieră.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în urma acestor controale au fost constatate două infracțiuni la regimul circulației, au fost reținute trei permise de conducere – două pentru neacordare de prioritate și unul pentru depășire neregulamentară –, au fost retrase 13 certificate de înmatriculare și s-au aplicat peste 222 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 64.000 de lei. Dintre acestea, 23 de amenzi au fost pentru depășirea regimului legal de viteză, iar 76 pentru lipsa centurii de siguranță.

Șofer reținut după cumul de infracțiuni rutiere

Un caz grav a fost depistat miercuri, 27 mai, în Avrig. Polițiștii rutieri au oprit pentru control, în jurul orei 15:00, un autoturism condus pe strada Cloșca de un localnic în vârstă de 22 de ani.

“Din verificările efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că autoturismul

condus de către tânăr nu este înmatriculat sau înregistrat, având aplicate plăcuțe de

înmatriculare false. De asemenea autoturismul condus de acesta figurează ca fiind

radiat din circulație de către autoritățile dintr-un stat străin.” a transmis IPJ Sibiu

Pe baza probelor, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare și punerea în circulație a unui autovehicul care nu are drept de circulație în România.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a precizat că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.