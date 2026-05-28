Pe scurt: Un tratament inovator pentru cancerul pancreatic a adus rezultate neașteptate: pacienții trăiesc aproape dublu față de cei cu terapii clasice.

Un nou medicament experimental împotriva cancerului pancreatic a produs rezultate considerate de cercetători drept unul dintre cele mai importante progrese din ultimele decenii în tratarea acestei boli.

Potrivit Mediafax, medicamentul, denumit daraxonrasib, a demonstrat o eficiență neașteptată în testele clinice pentru adenocarcinomul ductal pancreatic, cea mai frecventă și letală formă de cancer pancreatic.

Rezultatele preliminare arată că pacienții tratați cu daraxonrasib au avut o supraviețuire medie de 13,2 luni după diagnostic, aproape dublu față de cei care au primit doar chimioterapie standard, unde media a fost de 6,7 luni.

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai dificile forme de cancer, fiind adesea descoperit târziu, când tumora s-a extins deja la alte organe, iar opțiunile de tratament sunt limitate. În stadiile metastatice, rata de supraviețuire la cinci ani este de aproximativ 3%, iar chimioterapia aduce, de obicei, doar câteva luni suplimentare de viață.

În Statele Unite, peste 50.000 de persoane mor anual din cauza acestei bol

În Statele Unite, peste 50.000 de persoane mor anual din cauza acestei boli, iar în Italia, aproximativ 15.000 de decese sunt înregistrate în fiecare an.

În centrul acestei descoperiri se află proteina KRAS, implicată în 90-95% dintre cazurile de adenocarcinom pancreatic. Această proteină acționează ca un „comutator” molecular care controlează creșterea celulară, iar în cazul mutațiilor cancerigene, rămâne permanent activă, determinând multiplicarea necontrolată a celulelor tumorale.

Timp de aproape 40 de ani, cercetătorii au considerat KRAS imposibil de blocat din cauza structurii sale, care nu permitea fixarea eficientă a moleculelor medicamentelor. Schimbarea a venit după descoperirea biologului american Kevan Shokat, care a observat că proteina își schimbă temporar forma și creează o mică „fisură” ce poate fi exploatată de tratamente.

Ulterior, echipa condusă de Greg Verdine a dezvoltat o metodă de blocare a proteinei folosind ciclofillina A, o altă proteină prezentă în celule. Această tehnologie stă la baza daraxonrasib.

Compania Revolution Medicines, care dezvoltă tratamentul, a anunțat că în aproximativ o treime dintre cazurile testate, tumorile s-au redus, iar evoluția bolii s-a stabilizat. La pacienții care au răspuns bine la tratament, boala a fost ținută sub control în medie opt luni. Rezultatele complete urmează să fie prezentate la congresul anual al American Society of Clinical Oncology, unul dintre cele mai importante evenimente mondiale dedicate oncologiei.

Între timp, autoritățile americane au permis deja accesul la tratament printr-un program special pentru pacienții cu forme grave ale bolii.

Ca multe terapii oncologice moderne, daraxonrasib nu este lipsit de efecte adverse. În timpul studiilor clinice au fost raportate inflamații ale gurii, greață, oboseală și erupții cutanate. Aproximativ o treime dintre pacienți au avut reacții mai severe, însă foarte puțini au fost nevoiți să întrerupă definitiv tratamentul. Cercetătorii consideră că efectele secundare sunt acceptabile în raport cu gravitatea bolii.

Importanța acestei descoperiri depășește cancerul pancreatic, deoarece proteina KRAS este implicată și în alte tipuri de tumori, inclusiv unele forme de cancer pulmonar și colorectal. Experții cred că noua tehnologie ar putea fi combinată în viitor cu vaccinurile personalizate pe bază de mRNA, o direcție importantă în oncologia modernă.

Aceste vaccinuri sunt create pe baza profilului genetic al tumorii fiecărui pacient și urmăresc să „antreneze” sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele canceroase înainte de recidivă sau metastaze.

Despre impactul cancerului pancreatic în România, citiți și: Sibiancă diagnosticată cu cancer pancreatic. Maria are nevoie urgentă de ajutor ca să continue tratamentul.