Pe scurt: Aproape 100.000 de copii cu CES sunt integrați în școli, iar profesorii vor primi un spor suplimentar pentru munca depusă. Măsura vine pe fondul unui deficit major de profesori de sprijin.

Proiectul noii legi a salarizării aduce, în premieră, un spor de până la 15% pentru profesorii care lucrează cu elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), inclusiv pentru cadrele didactice din învățământul de masă implicate în educația specială integrată.

Măsura apare în contextul creșterii rapide a numărului de copii CES integrați în școlile obișnuite și al deficitului acut de profesori de sprijin, potrivit Edupedu.ro.

Proiectul, prezentat de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, prevede la anexa pentru familia ocupațională „Învățământ” un spor pentru personalul didactic care lucrează în învățământul special și special integrat.

Conform articolului 4 din proiect: „Personalul didactic din învățământul special și special integrat, cu excepția personalului din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea, beneficiază de un spor de până la 15% a salariului de bază.”

Sporul va fi acordat profesorilor din școlile speciale, celor implicați în învățământul special integrat și profesorilor care lucrează direct cu elevi CES integrați în școlile de masă. Excepția se aplică personalului din centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE), deși aceștia lucrează direct sau indirect cu copii CES, inclusiv consilieri școlari, profesori de sprijin și logopezi.

Este pentru prima dată când un proiect de lege a salarizării include explicit o prevedere care poate acoperi și profesorii din învățământul de masă care lucrează cu elevi CES integrați.

În anul școlar 2025-2026, numărul total al elevilor cu cerințe educaționale speciale din România a ajuns la 91.366, iar în ultimii doi ani școlari, 152 de profesori de sprijin au părăsit sistemul, conform datelor oficiale ale Ministerului Educației și Cercetării.

Deși Legea învățământului preuniversitar din 2023 prevedea o reformă a educației speciale, aceasta nu a fost implementată nici până în prezent, la aproape trei ani de la intrarea în vigoare a Legii 198/2023. Majoritatea prevederilor au fost amânate, iar legislația subsecventă nu a fost adoptată. Pentru anul școlar 2026-2027, metodologia stabilește un număr maxim de 3 elevi cu CES într-o clasă nou formată.

Un spor de cel mult 15% pentru profesorii din învățământul de masă care au la clasă elevi cu cerințe educaționale speciale a fost propus încă din 2022 de fostul ministru Sorin Cîmpeanu, dar nu a fost inclus în Legea învățământului preuniversitar.

Cîmpeanu declara atunci: „Profesorii din învățământul de masă, nefiind familiarizați cu nevoile acestor copii cu cerințe educaționale speciale, vor beneficia de un spor de 5% pentru fiecare copil cu cerințe educaționale speciale înmatriculat într-o clasă, maximum 15%, pentru că într-o clasă vor putea fi integrați maximum trei copii cu cerințe educaționale speciale, pe palierele ușoare de afectare, cele care vor permite.”

În martie 2025, fostul ministru al Educației, Daniel David, preciza că profesorii care lucrează cu copii cu CES „nu au salariul mai mare, dar primesc punctaj pentru gradațiile de merit”.

Numărul elevilor cu CES a crescut semnificativ în ultimii trei ani, ajungând la aproape 100.000 de copii în școli și grădinițe, în timp ce numărul profesorilor de sprijin a scăzut. Ministerul Educației a amânat de trei ori aplicarea reformei prevăzute de lege, deși impactul a fost calculat în detaliu.

Pentru elevii cu CES, planurile-cadru pentru liceu prevăd ani pregătitori pentru Bacalaureat, terapii educaționale obligatorii și șapte ani de liceu pentru cei cu dizabilități grave.

Școlile trebuie să asigure spații și condiții de lucru pentru consilierii școlari, logopezii și profesorii de sprijin din centrele de resurse și asistență educațională, potrivit unui protocol în vigoare.

Subiectul a generat reacții în rândul sindicatelor și al profesorilor, care au atras atenția asupra dificultăților de integrare a elevilor cu CES în clasele de masă și asupra necesității de a reveni la un număr rezonabil de elevi per clasă.

Liderul sindical Cornelia Popa Stavri a ridicat problema: „Dacă mă duc la număr maxim de elevi și vine un copil cu CES, ce fac? Scot din clasă doi elevi și-i trimit la altă clasă?”

Pe fondul acestor probleme, sporul de până la 15% pentru profesorii care lucrează cu elevi CES reprezintă o măsură așteptată de mulți ani în sistemul de educație. Pentru admiterea elevilor cu CES la liceu, există și locuri speciale la liceele din Sibiu, iar problema resurselor și a sprijinului rămâne una de actualitate.