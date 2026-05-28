Odată cu venirea weekendului și a zilelor însorite, o întrebare clasică începe să circule pe buzele sibienilor: „Unde ieșim la iarbă verde?” Când vorbim despre o simplă pătura întinsă la umbră, cu o carte bună și câteva gustări reci, județul Sibiu abundă în opțiuni spectaculoase.

Dacă ești în căutarea locului perfect pentru următoarea escapadă de weekend, iată ghidul complet al celor mai apreciate zone de picnic din Sibiu și din împrejurimi, împărțite în funcție de preferințe și facilități.

Picnic în Sibiu: relaxare rapidă în inima orașului

Pentru momentele în care vrei să evadezi dintre betoane preț de câteva ore, fără să pierzi timp pe drum sau cu pregătiri complicate, Sibiul oferă alternative idilice chiar la doi pași de casă. Este de menționat faptul că în aceste locații aprinderea focului este strict interzisă.

Parcul Sub Arini: Cel mai vechi și iubit parc al orașului rămâne destinația numărul unu pentru o ieșire spontană. Pajiștile generoase de lângă pârâul Trinkbach sunt perfecte pentru o relaxare alături de familie, de prieteni, dar și de animale de companie. Tot ce ai nevoie este o pătură, câteva sandviciuri și fructe. În plus, îți poți descreți fruntea cu o carte bună în mână și o băutură răcoritoare.

Muzeul Astra: Unul dintre cele mai idilice locuri din Sibiu este Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului. Mulți sibieni vin aici pentru a petrece zilele în natură, printre morile de vânt și gospodăriile tradiționale. În plus, din Târgul de Țară, puteți cumpăra alimente de la producători și prestatori locali.

Parcul Belvedere: Cel mai nou parc al Sibiului a devenit rapid locul preferat al sibienilor pentru petrecerea timpului liber. Fiind amplasat pe deal, oferă o deschidere largă și o panoramă superbă. Este locul ideal unde, la lăsarea serii, puteți veni pentru a îmbina o gustare rece cu un apus de soare spectaculos.

Picnic la înălțime: panorame superbe și aer curat

Sibienii care vor ca experiențele culinare să fie însoțite de un peisaj care îți taie răsuflarea, au la dispoziție mai multe variante.

Dealul Gușteriței: Fără a părăsi orașul, sibienii pot merge cu o pătură și câteva gustări pe deal, locul care oferă probabil cea mai frumoasă panoramă asupra Sibiului. Este locul perfect pentru un picnic chic la apus.

Păltiniș: Când temperaturile din oraș devin insuportabile, stațiunea montană aflată la 1400 de metri altitudine devine refugiul perfect. Pajiștile alpine din jurul stațiunii sunt ideale pentru a întinde pătura direct sub pini. Aerul puternic ozonat și liniștea muntelui transformă orice gustare rece într-un festin.

Picnic pe malul apei

Atunci când canicula pune stăpânire pe oraș, nimic nu se compară cu briza răcoroasă și clipocitul apei pentru a transforma o zi de weekend într-o adevărată oază de relaxare.

Barajul Gura Râului: O zonă extrem de pitorească unde muntele întâlnește apa. Deși pe coronamentul barajului accesul este restricționat, zonele verzi adiacente și mai ales coada lacului de acumulare sunt magice pentru o zi petrecută în natură. Peisajul este spectaculos, iar pădurea oferă umbră din abundență.

Piatra Broaștei (Cisnădioara): La poalele monumentului natural format din calcare cretacice, pe unde curge pârâul Argintului, veți găsi un cadru de poveste, ferit de agitația urbană. E locul perfect pentru o pătură și o gustare pe malul apei, fiind refugiul ideal pentru familiile care vor să își lase copiii să se joace în siguranță pe pajiște și să se răcorească în pârâu.

Valea Avrigului: Situată la poalele Munților Făgăraș, Valea Avrigului a cunoscut o dezvoltare uriașă în ultimii ani, devenind destinația favorită a mii de sibieni în fiecare sezon cald. Râul Avrig, care coboară de pe munte, creează de-a lungul întregii văi o mulțime de luminișuri și pajiști perfecte pentru picnic. Peisajul montan este de o frumusețe rară, iar aerul curat și răcoarea apei fac din această zonă un refugiu perfect împotriva caniculei.

Curmătura Ștezii – Rășinari: Dacă Sibiul ar avea o „capitală” oficială a picnicului, aceasta ar fi, fără îndoială, zona care pornește de la ieșirea din Rășinari și urcă de-a lungul Văii Ștezii până în Curmătură, pe drumul spre Păltiniș. Este un perimetru imens și extrem de versatil, preferat de grupuri mari și familii. Aer curat de munte, pajiști întinse, peisaj pitoresc și umbră la liziera pădurii: cheia pentru o zi memorabilă.

Sibiul și împrejurimile sale au o mulțime de locuri de picnic unde sibienii își pot petrece timpul liber în cel mai plăcut mod posibil. Fie că preferi vibrația modernă a parcurilor din oraș, răcoarea unei văi montane sau liniștea de pe malul unui râu, opțiunile sunt diverse. Tot ce ne rămâne de făcut este să ne pregătim coșurile cu bunătăți, să ne strângem prietenii și să ieșim în natură. Însă, indiferent de destinația aleasă, să nu uităm cea mai importantă regulă: să lăsăm curat în urma noastră, pentru ca și weekendul următor să ne putem bucura de aceste locuri cu aceeași bucurie.