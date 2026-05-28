Pe scurt:
Ruxandra Cibu Deaconu dezminte zvonurile despre o posibilă colaborare USR-PSD și reafirmă poziția proeuropeană a partidului. Află ce motive invocă USR pentru această decizie.
USR nu negociază și nu va intra într-o alianță de guvernare cu PSD, a transmis senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, într-o postare publică pe Facebook. Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, mai multe televiziuni, inclusiv unele cu pretenții de seriozitate, au difuzat „pe surse” informații potrivit cărora USR ar negocia formarea unui guvern cu PSD.
Cibu Deaconu consideră că aceste informații au ca scop să semene neîncredere și să rupă alinierea dintre cele două partide mari de centru-dreapta, USR și PNL. Ea subliniază că USR rămâne consecvent cu poziția exprimată atât înainte, cât și după moțiunea PSD-AUR: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta.”
Reprezentanta USR a precizat că excluderea unei colaborări cu PSD nu este motivată de orgoliu sau încăpățânare, ci de convingerea că „protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală”. Ea a adăugat că USR nu va accepta să fie „de decor într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR” și nu va sacrifica speranțele românilor pentru un stat curat și performant în numele unei presupuse stabilități: „Nu dăm stabilitate corupților.”
Ruxandra Cibu Deaconu le-a cerut susținătorilor să nu se lase influențați de „virușii dezinformării”, să urmărească activitatea miniștrilor USR și să nu creadă în informații neverificate pe surse. Ea a încheiat mesajul cu un apel la distribuirea informației pentru a combate zvonurile.
