Pe scurt: Vremea se schimbă radical în următoarele două zile: vânt puternic, furtuni și grindină sunt anunțate în mai multe zone din România.

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări cod galben de vânt pentru joi, 28 mai 2026, și vineri, 29 mai 2026, care vizează Moldova, Maramureș, Transilvania și nordul Dobrogei.

Potrivit Mediafax, rafalele de vânt pot atinge până la 90 km/h în zonele montane, iar vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării.

Primul cod galben este valabil joi, 28 mai 2026, între orele 10:00 și 21:00. În acest interval, vântul se va intensifica în Moldova, Maramureș, Transilvania, sudul Banatului și vestul Olteniei, cu rafale de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot depăși local 70–90 km/h. Regiunile sudice vor fi afectate de instabilitate atmosferică, fiind prognozate averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină. În decurs de 1–3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 litri pe metru pătrat. La nivel național, vântul va sufla cu 45–55 km/h în cea mai mare parte a țării.

Al doilea cod galben intră în vigoare vineri, 29 mai 2026, de la ora 10:00 până la ora 21:00 și vizează Maramureșul, Transilvania, Moldova și nordul Dobrogei. Rafalele de vânt vor fi din nou cuprinse între 50 și 70 km/h, iar în zonele montane, în special în Carpații de Curbură și estul Carpaților Meridionali, pot atinge 70–90 km/h. În restul țării, sunt așteptate intensificări moderate ale vântului, cu rafale de 45–55 km/h pe arii restrânse.

Potrivit meteorologilor, aceste fenomene vor aduce vreme instabilă și fenomene severe izolate în cea mai mare parte a României.