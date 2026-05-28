Sibiul se pregătește pentru un weekend aglomerat și plin de evenimente pentru toate vârstele. De la unul dintre cele mai importante proiecte ale orașului – Maratonul Internațional Sibiu – până la petreceri, concerte, demonstrații sportive, expoziții și activități dedicate copiilor, sfârșitul acestei săptămâni vine cu opțiuni pentru toate gusturile.

Weekendul este dominat de atmosfera Maratonului Internațional Sibiu, care începe încă de vineri, 29 mai, cu „Carb-Up Party by IFM”, organizat pe strada Turnului între orele 18:00 și 22:30. Evenimentul îi aduce împreună pe alergători, voluntari și susținători într-o seară cu acces liber și preparate culinare înaintea curselor.

Sâmbătă, 30 mai, strada Andrei Șaguna devine una dintre cele mai active zone ale orașului, prin evenimentul „Sportul pentru Toți by Decathlon”.

În paralel cu probele maratonului, traseul va fi animat de muzică și activități conexe:

DJ Booth în Parcul Sub Arini (08:30 – 10:30)

The Hipodrome of Music, lângă Podul Maria Terezia (08:15 – 22:00)

„Pune Mâna pe Chitară”, în Piața Huet, lângă Podul Minciunilor (08:00 – 22:00)

Street Delivery, în Piața Schiller (10:00 – 22:30)

Trupa Pulsar, pe strada Avram Iancu, lângă Biserica Ursulinelor (08:05 – 11:15)

Atmosfera muzicală continuă și duminică, 31 mai, când „Pune Mâna pe Chitară” revine în Piața Huet până la ora 15:00.

Seară incendiară la Backyard

Pentru cei care preferă viața de noapte, Backyard pregătește petrecerea „BACKYARD X: 2 ERAS, 1 DAY”, un eveniment inspirat de nostalgia anului 2016 și combinat cu vibe-ul actual.

Petrecerea începe pe 30 mai, la ora 22:00, și continuă până dimineață, la 05:00. În line-up se află DJ-ii Vladimir, Sebastian, Cipi Hampu și Alex Zara, care vor transforma locația „The Home of Backyard” într-un adevărat maraton de muzică și energie.

Filme noi la CineGold

Cinefilii vor avea parte și de premiere noi la CineGold, unde rulează producții noi pentru toate categoriile de public. „Copilul deșertului”, „Fuze: Diversiune Explozivă”, „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, „Mirrors No. 3”, „Backrooms: Fără Ieșire”, „Mă mut la mama”, „Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2004)”, sunt printre cele mai noi filme difuzate la CineGold, în acest weekend. Vezi programul complet aici.

Demonstrații de Taekwon-Do de Ziua Copilului

Hwarang Academy Sibiu marchează Ziua Copilului printr-o serie de demonstrații de Taekwon-Do I.T.F., susținute de copii și tineri sportivi cu vârste între 5 și 17 ani.

Programul demonstrațiilor:

30 mai, ora 13:00 – Muzeul ASTRA Sibiu

31 mai, ora 17:00 – Sala de sport a comunei Cristian

1 iunie, ora 10:00–10:30 – Centrul orașului Cisnădie

Publicul este invitat să descopere tehnici, exerciții și momente spectaculoase dedicate disciplinei și spiritului acestui sport.

Drumeții și activități în natură

Pentru cei care vor să evadeze din oraș, programul „Anii Drumeției” continuă și în acest weekend cu trasee organizate în apropierea Sibiului.

Cei pasionați de natură pot participa la o drumeție specială pe Dealul Gușteriței, organizată de 1 iunie, de ghidul montan Dumitru Troanca, prin programul „Anii Drumeției”.

Participanții vor merge pe trasee ușoare, vor lua parte la ateliere în aer liber și vor primi gogoși înainte de plecare. Detalii aici

O altă drumeție va avea loc luni, 1 iunie, alături de ghidul Georgiana Tara. Este special dedicată Rusaliilor, Verzarului și Zilei Internaționale a Copilului.

Concert educativ pentru copii la Filarmonica Sibiu

Vineri, 29 mai, de la orele 10:00 și 11:00, Filarmonica de Stat Sibiu organizează concertul educativ „Mama mea, gâsca” de Maurice Ravel.

Orchestra Filarmonicii va fi dirijată de Andrej Vesel, iar actrița Veronica Arizancu va fi naratorul spectacolului care îi introduce pe cei mici în lumea muzicii și a basmelor.

Participarea se face pe bază de rezervare la numărul 0735 566 486.

Nostalgie pe patru roți la Muzeul ASTRA

Duminică, 31 mai, între orele 10:00 și 18:00, la intrarea principală a Muzeului în Aer Liber ASTRA va avea loc o expoziție dedicată mașinilor Dacia fabricate între anii 1969 și 2003.

Aproximativ 50 de automobile retro din toată țara vor fi expuse în cadrul întâlnirii Club Dacia Nostalgia, iar fiecare proprietar va veni cu povești și obiecte care readuc atmosfera vremurilor de altădată. Intrarea este gratuită.

Tattoo Expo pe strada Cetății

Între 29 și 31 mai, strada Cetății găzduiește Transilvania Tattoo Expo, eveniment dedicat artei tatuajului, organizat între orele 12:00 și 20:00.

Airshow la Aeroclubul Sibiu

Tot duminică, între orele 09:00 și 16:00, Aeroclubul Sibiu „Hermann Oberth” organizează un airshow care îi va avea în prim-plan pe „Șoimii României”.

Evenimentul promite demonstrații aeriene și activități dedicate pasionaților de aviație.

Evenimente dedicate Zilei Copilului

Pe lângă demonstrațiile sportive și concertele educative, în Sibiu și împrejurimi vor avea loc mai multe activități dedicate zilei de 1 Iunie, cu spectacole, jocuri și ateliere pentru copii și familii.

De exemplu, de 1 Iunie, cei mici sunt invitați la o plimbare specială cu mocănița pe Valea Hârtibaciului, pe traseul dintre gara Cornățel și Hosman. Evenimentul este dedicat copiilor, părinților și bunicilor.

La Muzeul ASTRA, atracția principală va fi „Batonul Copilăriei”, un baton de ciocolată de casă de aproximativ 50 de metri, pregătit special pentru cei mici. Degustarea gratuită va avea loc pe 1 iunie.

De asemenea, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu va avea program special și va organiza, în data de 1 iunie 2026, o serie de activități dedicate Zilei Internaționale a Copilului, atât la sediul central din Sibiu, cât și la Festivalul „Magia Copilăriei” din Șelimbăr.

În Cisnădie, evenimentele de 1 Iunie se desfășoară în Piața Revoluției, între orele 09:00 și 14:00.

Și ȚopixLand pregătește un program special de Ziua Copilului, cu activități și surprize pentru cei mici, în locația din Valea Aurie. Copiii vor avea acces la parcul gonflabil și vor putea participa la ateliere de creație pentru brățări, coronițe, pictură, figurine din ipsos și lumânări. Pe parcursul zilei vor fi prezente mascote, iar între orele 17:30 și 19:30 este programată pictură pe față. Seara se încheie cu un show de magie susținut de Eugenius, de la ora 19:30.

