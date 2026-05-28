Pe scurt: Mediașul se pregătește pentru trei zile de sărbătoare cu artiști cunoscuți, un parc de distracții și târguri de meșteșugari. Vezi cine urcă pe scenă și ce surprize sunt pregătite.

Zilele Mediașului vor avea loc în perioada 5 – 7 iunie 2026. Evenimentul va aduce în centrul orașului un program artistic variat, dar și activități cultural-științifice, precum simpozioane și lansări de carte.

Scena principală va fi amplasată în Piața Corneliu Coposu, unde sunt așteptați să concerteze Cornelia și Lupu Rednic, Simona Costin și Ionuț Mateș, Lavinia Goste și Marius Zorilă, Florian Rus, The Urs și Subcarpați. Organizatorii au anunțat că programul artistic va fi completat de momente dedicate tradițiilor locale și de participarea unor artiști apreciați la nivel național.

O atracție centrală a sărbătorii va fi parcul de distracții, amenajat special pentru eveniment. În paralel, va fi organizat un târg de meșteșugari și produse tradiționale, la care vor participa artizani din întreaga regiune. Acest târg este realizat în colaborare cu Asociația Produs de Cluj, cunoscută pentru promovarea producătorilor locali și a tradițiilor autentice.

Pe lângă concerte și târguri, programul Zilelor Mediașului 2026 include și activități cultural-științifice, precum simpozioane și lansări de carte, menite să aducă în prim-plan patrimoniul și istoria orașului. Organizatorii au precizat că evenimentele vor fi adaptate pentru toate categoriile de public, de la copii la adulți.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Mediaș în colaborare cu Asociația Produs de Cluj. Mediașul rămâne un punct de atracție pentru evenimente culturale și sportive.

