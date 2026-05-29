Un accident de muncă a avut loc în după-amiaza zilei de vineri, 29 mai, pe șantierul lotului 1 al autostrăzii Sibiu-Făgăraș, în apropierea localității Turnu Roșu.

Din datele preliminare a reieșit că un cetățean străin, în vârstă de 36 de ani, aflat pe un șantierul lotului 1 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș, în timp ce efectua lucrări pe o schelă amplasată la o înălțime de aproximativ 8-10 metri, ar fi căzut în gol. Potrivit surselor Ora de Sibiu, este vorba despre un bărbat din Nepal.

În urma căzăturii, cetățeanul nepalez a suferit răni grave

În urma apelului la 112, Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a intervenit cu un echipaj de tip B, fiind alertat în același timp și elicopterul SMURD. La sosirea echipajelor medicale, bărbatul prezenta o fractură deschisă la membrul superior stâng, un traumatism toraco-abdominal, precum și traumatisme la nivelul membrelor inferioare.

Victima a fost imobilizată și a primit îngrijiri medicale la fața locului, până la sosirea echipajului aerian. Ulterior, pacientul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu de către echipajul SAJ, fiind însoțit și de medicul de pe elicopter.

Decizia privind transportul terestru a fost luată în beneficiul pacientului, având în vedere distanța redusă până la spital.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.