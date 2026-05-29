Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cu proiectele care urmau să primească finanțare prin Agenda Sportivă a Sibiului nu a fost aprobat. După o serie de discuții, fiindcă exista riscul ca mai multe evenimente care au loc în următoarea perioadă să fie blocate, printre care și Maratonul Internațional al Sibiului care se desfășoară în weekend, consilierii locali au decis să organizeze o noua ședință extraordinară, tot vineri, pentru a vota din nou proiectul de hotărâre. / UPDATE: La a doua ședință de vineri, agenda a fost aprobată.

UPDATE

Agenda Sportivă a Sibiului a fost aprobată. Toți cei 16 consilieri prezenți la a doua ședință extraordinară organizată vineri au votat „pentru”, inclusiv cei care inițial s-au abținut la vot. Evenimentele care vor avea loc în perioada următoarea, declarate eligibile prin agendă, inclusiv Maratonul Internațional, vor primi finanțările.

Consilierii locali au stabilit ca, în următoarele săptămâni, să se întâlnească pentru a se consulta cum anume pot îmbunătăți agenda, astfel încât situații de acest fel să nu se mai repete.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Agenda Sportivă a fost blocată, vineri, în ședința extraordinară a Consiliului Local Sibiu. Proiectul de hotărâre care cuprindea lista proiectelor sportive declarate eligibile pentru finanțare nu a fost aprobat. Anterior, joi, în ședința ordinară, proiectul fusese retras de pe ordinea de zi ca urmare a intervenției organizatorului evenimentului Sibiu Open, Marius Vecerdea, care denunța nelegalitatea motivului pentru care proiectul depus de el pentru finanțare a fost declarat neeligibil.

Ședința privind aprobarea proiectului de distribuire a celor aproape 15 milioane de lei prin Agenda Sportivă a debutat cu explicațiile președinților comisiilor de selecție și rezolvare a contestațiilor. Alexander Guib, președinte al comisiei de selecție, a precizat că motivul inițial al neeligibilității pentru proiectul depus de Vecerdea a fost că acesta se află în litigiu cu municipalitatea. Apoi, în procesul verbal a mai fost consemnat faptul că ACS Smart Tenis Club, asociația care a depus proiectul spre finanțare, nu este afiliată la Federația Română de Tenis.

Deși solicitantul Marius Vecerdea s-a aflat în sala de ședințe, el nu a fost lăsat să ia cuvântul, fapt care a condus la tensiuni între consilieri chiar înainte de vot. „Nu există pe ordinea de zi interpelări, deci nu se poate da cuvântul terților din afară. Vă rog să îndepărtați din sală orice persoane care pot perturba ședința. (…) La ședința de astăzi nu se pot da intervenții. S-a analizat din nou, concluziile sunt pertinente, clare și o intervenție din afară nu e inclusă pe ordinea de zi, regulamentul nu o prevede, astfel că dacă nu mai sunt intervenții din partea consilierilor locali, firesc ar fi supunerea la vot a proiectului”, a spus secretarul Dorin Nistor.

Din cei 18 consilieri prezenți la ședința desfășurată online vineri, 10 au votat pentru (Lerner Helmut – FDGR, Paul Mezei – FDGR, Alexander Guib – FDGR, Mihai Onițiu – PNL, Gabriel Tischer – FDGR, Adrian Bibu – PNL, Lucian Hunyadi – PNL, Bianke Grecu – FDGR, Sara Konnerth – FDGR, Corina Dăncilă – PNL) și 8 au votat cu abținere (Paul-Jurgen Porr – FDGR, Claudiu Curiban – AUR, Mircea Tufiș – PMP, Laura Barac – PSD, Ionela Mihai – PSD, Corina Bokor – PSD, Sebastian Forir – PSD și Diana Mureșan – USR). Cvorumul necesar pentru aprobarea proiectului era 12 voturi pentru.

Din cauza votului nefavorabil, evenimentele sportive care au loc în perioada imediat următoare, au riscat să nu mai primească finanțarea promisă prin agendă. „Dăm niște evenimente peste cap. Se mai poate face o ședință astăzi? Poate se mai poartă discuții. Ce facem, îi lăsăm pe oamenii aceștia în aer? Ce facem, blocăm agenda?”, a spus consilierul Adrian Bibu. De asemenea, consilierul FDGR Paul Porr, care a votat proiectul cu abținere, a precizat că „poate era bine să îl ascultăm pe domnul Vecerdea”.

Aflându-se în această situație, consilierii locali au stabilit, după o serie de discuții, să se întrunească într-o nouă ședință pentru a relua votul. Majoritatea au anunțat că, pentru a nu bloca evenimentele, vor vota totuși „pentru”.

Diana Mureșan (USR) a precizat că își va schimba votul. „Suntem înt-run impas din care nu mai ieșim. Dacă am din partea colegilor asigurări că vom discuta și vom trece în agendă niște prevederi care o vor îmbunătăți, în săptămânile următoare, ca la anul să avem o agendă mai bună, eu pot vota de data asta pentru, că nu vreau să blocăm tot ce urmează în zilele viitoare și în luna iunie. Nu ar fi drept față de cei care au în desfășurare evenimente sportive în curând”.

De asemenea, consilierii AUR au anunțat că vor vota favorabil, la fel și cei de la PSD. Consilierul FDGR Paul Porr a precizat că va vota, la următoarea ședință, pentru aprobarea proiectului.

Astfel, deși la ședința de vineri dimineață proiectul nu a fost aprobat, o nouă ședință extraordinară va fi convocată de la 0ra 11:45, pentru reluarea votului.

