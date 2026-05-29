Pe scurt: Animații fără dialoguri, teme despre prietenie și natură, bilete la 10 lei și sesiuni de întrebări la Teatrul Gong Sibiu pentru Ziua Copilului.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu marchează Ziua Internațională a Copilului cu un program special de animații dedicate celor mici. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, evenimentul va avea loc duminică, 31 mai și luni, 1 iunie 2026, de la ora 11:00, la sediul teatrului.

Sub titlul „Planeta copiilor: scurtmetraje de animație pentru copii”, programul reunește șase filme de animație din mai multe țări europene și din America de Sud, într-o selecție curatoriată de Animest. Animațiile spun povești despre prietenie, curaj, protejarea naturii, relația dintre oameni și animale sau bucuria vacanțelor petrecute în familie.

Proiecțiile au o durată totală de aproximativ 48 de minute și sunt accesibile tuturor categoriilor de public, fiind prezentate fără dialoguri sau cu foarte puține cuvinte. La finalul fiecărei proiecții, copiii vor putea participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri moderate de Ligia Soare, una dintre cele mai cunoscute traducătoare de film din România.

Prețul unui bilet este de 10 lei. Biletele pot fi achiziționate online, pe site-ul Teatrului „Gong”, sau direct la sediul instituției.

Teatrul Gong Sibiu a mai organizat proiecții de animație pentru copii, precum weekendul special cu filme din Franța, Spania și Portugalia.