Pe scurt: Tunelul Balota și 15 viaducte primesc undă verde pe Valea Oltului. Proiectul de peste 4 miliarde de lei avansează pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Ministerul Transporturilor a emis joi, 28 mai, autorizația de construire pentru tunelul Balota, cu o lungime de aproximativ 500 de metri, și pentru alte 15 viaducte de pe secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1).

Lucrările sunt realizate de asocierea de firme turcești Mapa–Cengiz, potrivit Libertatea.

Secțiunea Boița–Cornetu leagă localitatea Boița, din județul Sibiu, situată la circa 22 de kilometri sud de municipiul Sibiu, de Cornetu, în județul Vâlcea, aproape de orașul Brezoi. Acest tronson este considerat una dintre cele mai dificile și complexe porțiuni de infrastructură rutieră aflate în execuție în România, traversând o zonă montană accidentată de-a lungul Văii Oltului, pe teritoriul județelor Sibiu și Vâlcea.

Traseul are o lungime totală de 31,33 kilometri, iar proiectarea și execuția sunt asigurate de asocierea Mapa–Cengiz. Valoarea contractului se ridică la aproximativ 4,25 miliarde de lei fără TVA, proiectul fiind cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport.

Constructorii au avansat semnificativ la tunelul Boița 1, compus din două galerii cu lungimi de aproximativ 250 de metri, unde galeria din dreapta este construită mai lată pentru a include o bandă suplimentară destinată vehiculelor lente care urcă rampa. De asemenea, s-au înregistrat progrese majore la tunelul Robești, unde galeriile au fost deja străpunse.

Autorizație pentru tunelul Balota și 15 viaducte pe secțiunea montană

Ministerul Transporturilor a emis, joi, 28 mai 2026, noi autorizații de construire care permit extinderea frontului de lucru pe mai bine de jumătate din lungimea totală a podurilor și viaductelor, incluzând tunelul Balota și alte 15 viaducte importante.

Secretarul de stat Horațiu Cosma a anunțat pe Facebook: „Vești bune pe Autostrada Sibiu–Pitești: am emis o nouă autorizație de construire pentru secțiunea montană de pe Valea Oltului! Noua autorizație de construire emisă de Ministerul Transporturilor include: tunelul Balota, lung de aproximativ 500 de metri; 15 viaducte cu o lungime totală de aproape 4 km”.

Aceste lucrări se adaugă celor deja autorizate: primele 6 viaducte ale proiectului, tunelul Robești, unde a avut loc recent străpungerea, și tunelul Boița 1.

„Cu autorizația de azi vom avea în lucru peste jumătate din lungimea totală a podurilor și viaductelor, respectiv 3 din cele 7 tuneluri de pe această secțiune. În această vară vom finaliza, împreună cu colegii de la Ministerul Mediului, procedura de revizuire a acordului de mediu și vom autoriza integral această conexiune rutieră strategică dintre București, Transilvania și restul Europei”, a mai precizat Horațiu Cosma.

Pe cei aproximativ 31 de kilometri ai secțiunii Boița–Cornetu sunt prevăzute 7 tuneluri cu o lungime totală de circa 5 kilometri, 48 de poduri și viaducte însumând aproape 13 kilometri, precum și peste 15 milioane metri cubi de săpături și umpluturi.

Potrivit informațiilor prezentate de Libertatea, în această vară va fi deschisă circulația și pe secțiunea 4 Curtea de Argeș–Tigveni a autostrăzii Sibiu–Pitești, moment care va marca și inaugurarea primului tunel veritabil de autostradă forat în stâncă din istoria României. Lotul 5, între Curtea de Argeș și Pitești, este deja în circulație.