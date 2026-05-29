Muzeul ASTRA din Sibiu va expune, luni, 1 iunie, un baton de ciocolată de casă cu o lungime de aproximativ 50 de metri, eveniment organizat cu ocazia Zilei Copilului.

Potrivit Muzeului ASTRA, batonul uriaș, denumit „Batonul Copilăriei”, va putea fi văzut și degustat gratuit de vizitatori pe 1 iunie, la ora 14:00, în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Târgului de Jucării.

În perioada sâmbătă, 30 mai, duminică, 31 mai și luni, 1 iunie, între orele 12:00 și 14:00, muzeul organizează ateliere de ciocolată unde participanții pot urmări demonstrații live de preparare a ciocolatei de casă. Evenimentele se desfășoară la sediul Muzeului ASTRA din Sibiu.

Degustarea batonului de ciocolată va avea loc exclusiv luni, 1 iunie, la ora 14:00. Organizatorii invită publicul să participe atât la ateliere, cât și la degustare, în cadrul Târgului de Jucării, ediția a XIX-a.

