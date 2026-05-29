Pe scurt: La Spitalul Județean Sibiu, pacienții cu cancer primesc îngrijire completă: tratamente moderne, diagnostic rapid și suport emoțional, într-o secție recent renovată.

Secția Clinică de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează într-un spațiu recent renovat, oferind pacienților oncologici condiții moderne de spitalizare și tratamente la standarde internaționale. Potrivit anunțului publicat de spital vineri, 29 mai 2026, secția a fost relocată din Pavilionul Maternitate și dispune acum de o capacitate de 33 de paturi la etajul II, unde activitatea medicală se desfășoară atât în regim de internare continuă, cât și ambulatoriu.

Evaluare individuală și diagnostic multidisciplinar

Fiecare pacient este evaluat individual, iar deciziile medicale sunt luate în cadrul unei comisii oncologice multidisciplinare. Procesul începe cu stabilirea diagnosticului, realizat în colaborare cu specialiști din medicină internă, gastroenterologie, chirurgie, neurochirurgie, urologie, ginecologie, ORL, dermatologie și imagistică medicală. Confirmarea histopatologică a diagnosticului se face prin biopsie sau intervenție chirurgicală, urmată de analiza microscopică efectuată de medicii anatomopatologi. Investigațiile suplimentare de imunohistochimie permit o evaluare detaliată și contribuie la alegerea tratamentului personalizat.

Stadializare și acces la tratament fără restricții administrative

Stadializarea bolii se realizează cu ajutorul investigațiilor moderne disponibile în cadrul spitalului, iar dosarul medical al fiecărui pacient este analizat de comisia multidisciplinară pentru stabilirea strategiei terapeutice optime. Pacienții din alte județe pot beneficia de tratament la Sibiu fără a fi necesară viza de flotant sau domiciliul în județ. Decizia medicală este comunicată telefonic în aproximativ 10 zile lucrătoare, iar programarea la medicul curant se face imediat după acest pas.

Tratamente moderne conform ghidurilor internaționale

Tratamentul este inițiat în funcție de starea generală a pacientului și de necesitățile terapeutice. În cazurile în care tratamentul oncologic nu poate fi administrat, se recomandă îngrijiri paliative sau internare în centre Hospice. Secția oferă tratamente conforme ghidurilor internaționale ESMO și NCCN, iar pentru terapiile de lungă durată, pacienții pot beneficia de montarea sistemelor port subcutanate („camere”) în colaborare cu Compartimentul de Chirurgie Vasculară.

Servicii complexe și suport psihologic

Pacienții au acces la servicii medicale complexe, inclusiv ortopedie oncologică, colaborări cu laboratoare de genetică și centre PET-CT din țară pentru diagnostic molecular și terapii personalizate. Un rol important îl are și sprijinul psihologic, oferit de specialiști pentru a ajuta pacienții să facă față impactului emoțional al bolii. În cadrul secției, fiecare pacient este tratat cu empatie, respect și responsabilitate, fiind privit ca o persoană cu nevoi și speranțe, nu doar ca un caz medical.

Echipa medicală și pregătire continuă

Echipa medicală este formată din dr. Alexandra Mihaela Cipăian (medic primar oncologie medicală), dr. Ramona Maria Coca (medic primar oncologie medicală, doctor în științe medicale, șef de lucrări, șef de secție), dr. Monica Pătran (medic primar oncologie medicală) și dr. Zifceac Paulina (medic specialist oncologie medicală). Cadrele medicale participă constant la programe de perfecționare și educație medicală continuă, iar secția reprezintă un centru de pregătire pentru rezidenți și studenți ai Facultății de Medicină.

Investiții susținute de Consiliul Județean Sibiu

Întregul parcurs oncologic la Sibiu este susținut de Consiliul Județean Sibiu, care a sprijinit modernizarea secției și dezvoltarea serviciilor medicale. Investițiile realizate au contribuit la creșterea calității îngrijirii pacienților oncologici și la consolidarea unui centru medical unde profesionalismul și umanitatea merg împreună.

Secția de Oncologie a Spitalului Județean Sibiu continuă să se dezvolte prin profesionalismul echipei, colaborări multidisciplinare și acces la tratamente moderne, oferind pacienților șansa unui parcurs terapeutic complet și personalizat.