În cursul dimineții de joi, 28 mai, în jurul orei 08:00, polițiștii rutieri au oprit pentru control un moped care circula pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.
Acesta era condus de un sibian în vârstă de 49 de ani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.
“La nivelul Poliției Municipiului Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.” a transmis IPJ Sibiu
