Pe scurt: România reacționează oficial după incidentul de la Galați: ambasadorul Rusiei este chemat la MAE, iar autoritățile discută posibile sancțiuni la nivel european.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri, 29 mai 2026, convocarea ambasadorului Rusiei la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce autoritățile române au confirmat că drona prăbușită pe un bloc din Galați este de proveniență rusească.

Potrivit Mediafax, decizia vine în urma unui incident considerat de o gravitate majoră.

„L-am convocat pe Ambasadorul Federației Ruse la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Siguranța României este prioritatea noastră absolută. Avem confirmarea MAPN că drona care s-a prăbușit pe o clădire rezidențială din Galați este de proveniență rusească”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul a precizat că decizia a fost luată ca urmare a incidentului și că ambasadorului îi vor fi comunicate oficial efectele pe care această lipsă de responsabilitate a Federației Ruse le va avea asupra relației diplomatice dintre cele două țări. De asemenea, vor fi discutați pașii următori la nivel european privind pachetele de sancțiuni.

Incidentul de la Galați a avut loc joi, 28 mai 2026, când o dronă s-a prăbușit pe o clădire rezidențială, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10. Două persoane au fost rănite în urma acestui eveniment, potrivit informațiilor prezentate de autorități și relatate anterior în articolul dedicat incidentului.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat oficial că drona implicată în incident este de origine rusească, ceea ce a determinat reacția fermă a Ministerului de Externe.

Oana Țoiu a subliniat că siguranța României rămâne prioritară și că autoritățile vor urmări consecințele diplomatice și europene ale acestui incident.