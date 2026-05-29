După un sezon bun, încheiat pe locul 7 în Liga Națională de baschet, antrenorul Dan Fleșeriu va continua pe banca lui CSU Sibiu și în stagiunea următoare.

Cu Dan Fleșeriu trecut pe bancă din postura de director tehnic, Sibiul s-a redresat după un început foarte slab de sezon și a atins forma maximă spre final de sezon regulat, când, după patru victorii consecutive, a reușit să prindă play-off-ul.

CSU a impresionat și în seria din sferturile de finală, cu U-BT Cluj, în care a pierdut primele două jocuri la mare luptă.

Tehnicianul sibian subliniază că, raportat la condițiile cu care s-a pornit la drum în vara trecută, locul 7 este o realizare frumoasă. ”Trebuie să explic că, din poziția antrenorilor și jucătorilor, meciurile și evoluția campionatului se văd diferit față de perspectiva suporterilor sau a celor care observă de la distanță. Cu cât ești mai implicat și cunoști mai multe detalii, vezi lucrurile diferit și înțelegi altfel o situație sau alta. Așa că, având în vedere situația dificilă de la care clubul, respectiv echipa, a plecat în vară, faptul că am ajuns în acest punct este o realizare frumoasă și le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul, atât celor din club, cât și celor care au susținut activitatea noastră! Cu toții trebuie să simtă că eforturile lor au dat roadele cele mai bune posibile pentru acest an” a spus Dan Fleșeriu pentru Ora de Sibiu.

”A fost bucurie mare, dar și tristețe”

Calificarea din ultima etapă în play-off a adus fericire, dar și o oarecare tristețe în sufletul lui Dan Fleșeriu, care visează să se lupte din nou la medalii.

”Pe de altă parte, nu pot să uit întrebarea repetată obsesiv despre calificarea în play-off: dacă cred, dacă avem șanse, dacă încă se mai poate…. Dacă, dacă….Și uite că am reușit să fim acolo, da. Și a fost o bucurie mare, dar în același timp și tristețe mare în interiorul meu. Bucurie, pentru că se pare că puțini ne dădeau șanse (oarecum corect, dacă luai în considerare cifrele, bugetele). Tristețe pentru că CSU Sibiu trebuie (așa îmi doresc eu și încă cel puțin o persoană) să intre în lupta pentru primele 4, nu doar să spere la o calificare în play-off. Din nou, bucurie cu B mare pentru că am reușit, prin clasarea pe acest loc, să depășim echipe cu bugete mai mari și cu pretenții (obiective declarate) pentru medalii în acest sezon” a mai afirmat Dan Fleșeriu.

Cel mai slab meci, cel cu Brașov

Antrenorul lui CSU crede că cel mai slab joc a fost cel din sezonul regulat, la Sibiu, cu Corona, 91-102 după prelungiri. E greu de ales cel mai bun meci, probabil poate fi victoria cu Oradea (77-76), cea de la Vâlcea (86-98) sau primul meci din play-off, cu U-BT Cluj (94-101).

”Cel mai slab meci a fost cel cu Brașov, primul din ianuarie, iar cel mai bun las să fie apreciat de suporteri, sponsori, susținători, adversari sau neutri și sunt sigur că vor fi păreri diferite, pentru că au fost și meciuri bune câștigate, și meciuri foarte bune pierdute, și meciuri slabe câștigate. Important este că senzația a fost că echipa a crescut nivelul de joc de la o lună la alta sau chiar de la o etapă la alta și bravo jucătorilor că au reușit asta”.

”Sunt detalii pe care nu le cunoaștem”

Pentru sezonul viitor, Dan Fleșeriu așteaptă confirmări în privința bugetului și a lotului, pentru a își creiona obiectivele. Un alt aspect important va fi unde va juca CSU meciurile de pe teren propriu, după ce Sala Transilvania va intra în renovare.

”Îmi propun să fiu sănătos! E devreme pentru a avea un răspuns în privința obiectivelor. Sunt “mici” detalii pe care nu le cunoaștem: unde va juca CSU Sibiu (eu sper că nu mai departe de Cisnădie, dacă nu în Sibiu), ce buget vom avea, pe cine ne vom putea baza, cum se va desfășura și care vor fi regulile campionatului viitor? Și mai pot continua cu încă multe detalii” a mai declarat antrenorul echipei de baschet CSU.