Există un moment special la finalul fiecărei zile când lumina devine caldă, ritmul orașului se domolește, iar cerul se transformă într-un spectacol de nuanțe roz, portocalii și violet. Pentru pasionații de fotografie, pentru cei romantici sau pur și simplu pentru cei care vor să încheie o zi obositoare în liniște, „vânătoarea de apusuri” a devenit un adevărat ritual de weekend.

Dacă vrei să știi unde se retrag sibienii pentru a prinde cele mai spectaculoase imagini la lăsarea serii, iată ghidul celor mai bune puncte de belvedere din oraș și din împrejurimi.

Apus magic în oraș

Nu trebuie să pleci departe de casă pentru a te bucura de un spectacol vizual memorabil. Sibiul are câteva unghiuri specifice unde arhitectura veche sau noile amenajări urbane pun în valoare ultimele raze ale soarelui.

ZEPPELIN STUDIO FOCUS AGENCY

Parcul Belvedere: Devenit rapid unul dintre locurile favorite ale sibienilor, cel mai nou parc al Sibiului își justifică pe deplin numele. Fiind amplasat pe un deal, oferă o deschidere uriașă spre vest. La lăsarea serii, puteți admira cum soarele coboară sub linia orizontului, lăsând în urmă o panoramă curată și spectaculoasă asupra întregului oraș.

Turnul Sfatului și Turnul Bisericii Evanghelice: Să prinzi apusul de la înălțimea turnurilor din centrul istoric este o experiență deosebită. De sus, acoperișurile caselor vechi, „ochii” Sibiului și siluetele Munților Făgăraș în depărtare se colorează în nuanțe calde. Este perspectiva perfectă pentru a vedea cum Sibiul medieval își aprinde, încet-încet, luminile de seară.

Strada Centumvirilor: Considerată una dintre cele mai romantice și fotogenice străzi din Sibiu, această coborâre veche spre Orașul de Jos are o orientare ideală. În timp ce soarele apune, lumina trece printre clădirile istorice și arcadele de piatră, creând umbre lungi și un aer boem. Este locul preferat al fotografilor locali care caută acea atmosferă caldă, de epocă.

Apusul de la înălțime: Panorame care îți taie răsuflarea

Pentru cei care caută o deschidere completă și vor să vadă cum soarele se ascunde direct după crestele munților, evadarea pe dealurile din jurul orașului este cea mai bună soluție.

Dealul Gușteriței: Aflat la marginea orașului, Dealul Gușteriței oferă probabil cea mai completă și spectaculoasă vedere de ansamblu asupra Sibiului. De aici, în zilele senine, poți urmări întregul parcurs al soarelui care apune în spatele reliefului, luminând din spate crestele Munților Făgăraș și Cindrel. Este locul ideal pentru a sta pe iarbă și a privi orașul de sus.

Păltiniș: La 1.400 de metri altitudine, apusul capătă o altă dimensiune. Aerul curat de munte face ca nuanțele cerului să fie mult mai intense, iar siluetele brazilor se decupează dramatic pe fundalul portocaliu. Fie că alegi zona din apropierea pârtiilor, fie pajiștile mai retrase, un apus la Păltiniș oferă o liniște deplină și o răcoare reconfortantă.

Foto: Dani Mărginean

Apusuri spectaculoase din împrejurimile pitorești ale Sibiului

Dacă ai la dispoziție puțin mai mult timp pentru o plimbare cu mașina sau cu bicicleta, marginea Sibiului ascunde alte câteva puncte magice.

Cetatea Cisnădioara: Biserica fortificată din piatră este un punct de belvedere incredibil. Să fii sus, la zidurile vechi de secole, în timp ce soarele apune peste sat, îți oferă o senzație de liniște totală.

Dealurile din Poplaca: Drumul care leagă Sibiul de satul Poplaca oferă pajiști largi și deschise, de unde poți admira un apus rural autentic. Cu Munții Cindrel pe fundal și turmele de oi care se retrag agale, peisajul pare desprins dintr-o carte poștală veche. Este un loc simplu, dar extrem de puternic prin starea de liniște pe care o transmite.

Barajul Gura Râului: Pentru un apus reflectat în oglinda apei, coada lacului de acumulare de la Gura Râului este destinația perfectă. Soarele coboară exact printre munții care încadrează barajul, lăsând pe suprafața apei sclipiri de foc. Este un loc răcoros și pitoresc, perfect pentru a încheia o zi de vară.

Sibiul și împrejurimile sale nu duc lipsă de locuri unde poți admira un apus de poveste. Fie că alegi un colț liniștit de parc, înălțimea unui turn medieval sau pajiștea unui deal din Mărginime, fiecare loc are farmecul lui unic. Tot ce ai nevoie este puțin timp liber, poate un aparat foto sau un telefon mobil și persoana potrivită alături de care să împarți momentul.







