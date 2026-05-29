Pe scurt: Polițiștii au descoperit peste 55 de tone de îngrășăminte chimice depozitate ilegal, direct pe sol, la o exploatație agricolă din Ațel.

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au desfășurat, în data de 28 mai, controale la sediul unei societăți comerciale din localitatea Ațel, care desfășura activități în domeniul exploatațiilor agricole.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit 93 de saci cu îngrășăminte chimice depozitați direct pe sol, în incinta exploatației agricole.

“În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că în incinta exploatației agricole erau depozitați direct pe sol 93 de saci care conțineau îngrășăminte chimice, cantitatea totală depășind 55.000 kg, aspect care contravine legislației în vigoare.” a transmis IPJ Sibiu

Până la finalizarea anchetei, sacii cu îngrășăminte chimice au fost lăsați în custodia agentului economic, cu obligația ca aceștia să fie depozitați conform normelor legale.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, într-un dosar penal privind nerespectarea obligațiilor referitoare la depozitarea îngrășămintelor chimice și a produselor pentru protecția plantelor în ambalaje corespunzătoare și în spații protejate.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

FOTO IPJ SIBIU