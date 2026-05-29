Șeful Centrului de Copii și juniori al clubului ACS Mediaș 2022, Eric de Oliveira trebuie să suporte o intervenție chirurgicală la inimă, pe care o va face în Brazilia.
După ce în anii trecuți s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, printre care și un AVC, brazilianul Eric de Oliveira urmează să fie operat la inimă în perioada următoare. Intervenția chirurgicală ar putea avea loc în Brazilia, țara sa natală.
”Trebuie să mă operez, să scot o valvă. Mi-e frică, mi-e teamă. Am făcut AVC-ul în 2023, acum sunt bine. Trebuie să am curajul să mă operez. Trebuie să îmi deschidă pieptul, îmi opresc inima. Poate văd cealaltă lume. A progresat medicina, am oportunitatea să mă operez în Brazilia. Am slăbit 10 kilograme, nu am mai consumat alcool, băutura nu te ajută la nimic”, a spus Eric de Oliveira, la Liga Digisport.
Cu 72 de goluri în România, Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din campionatul intern.
A jucat pentru Gaz Metan în perioadele 2007-2011, 2012-2013 și 2016-2017, iar acum este stabilit la Mediaș. S-a retras din activitate în 2020, din cauza problemelor de sănătate la picioare.
