Sibiul găzduiește weekendul cea de-a IV-a ediții a Congresului Național al Societății Române de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie. Apicultori din întreaga țară au adus în holul Facultății de Medicină produse locale, realizate integral din ingrediente naturale.

Evenimentul are loc la Facultatea de Medicină din Sibiu și reunește specialiști din țară și din străinătate, producători locali, apicultori și profesioniști din domeniul sănătății. În holul facultății, sibienii pot descoperi și cumpăra produse apicole, suplimente naturale și produse realizate din miere sau ceară de albine.

Vizitatorii sunt așteptați cu miere, propolis, lăptișor de matcă, uleiuri esențiale, suplimente naturale și produse inovatoare create de producători din întreaga țară.

Adrian Ciotlăuș, participant la congres și vicepreședinte al societății organizatoare, a venit la Sibiu cu produse inedite realizate din ceară de albine. „Am venit la conferința organizată de Societatea Română de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie. Voi susține și eu o lucrare legată de plante, iar la stand am adus noutăți precum recipiente din ceară naturală de albine și diferite forme create din ceară, unele combinate chiar și cu zeolit. Am realizat inclusiv un ceas din ceară, pentru a demonstra la ce se mai poate folosi acest produs, în afară de cosmetică sau apiterapie”, a spus Adrian Ciotlăuș.

Organizatorii spun că evenimentul pune accent pe integrarea terapiilor complementare în medicina clasică. „Este vorba despre cea de-a IV-a ediție a Congresului de Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie. Avem speakeri din România și din străinătate, participanți online și fizic. Lucrările sunt legate de compoziția și proprietățile farmacologice ale produselor apicole, plantelor medicinale și uleiurilor volatile, dar și de aplicațiile clinice în diferite afecțiuni, precum reumatismul sau gonartroza. Ideea principală este integrarea acestor terapii în medicina clasică”, au transmis reprezentanții congresului.

Miere cu zmeură sau o altfel de Nutella

Printre expozanți se află și producători locali care au venit cu produse inovatoare pe bază de miere și fructe deshidratate.

Cornel Maftei, producător din Dorohoi, județul Botoșani, spune că a adus la Sibiu produse unicat. „Deshidratăm fructele din livezile noastre și le combinăm cu miere cremă. Avem piersici, caise, zmeură, cireșe sau vișine transformate în pulbere și adăugate în miere. Astfel îi determinăm pe copii să renunțe la zahăr și să consume produse naturale. Am realizat inclusiv o variantă de cremă asemănătoare cu Nutella, din miere, alune de pădure și cacao, fără zahăr și grăsimi saturate”, a declarat acesta.

Producătorul spune că provocările din domeniu sunt tot mai mari, în special din cauza costurilor ridicate și a dificultăților de desfacere. „Producția diferă de la an la an, în funcție de climă. Problema principală este desfacerea produselor. Noi încercăm să menținem prețurile accesibile deoarece folosim fructe din livezile noastre și miere din propriile stupine”, a mai spus Cornel Maftei.

La congres participă și companii românești producătoare de suplimente și produse naturale. „Suntem un producător român de suplimente din Brașov și avem în portofoliu aproximativ 900 de produse. Avem game de capsule, uleiuri esențiale și produse apicole îmbunătățite cu extracte naturale. Ne bucurăm să fim parteneri ai acestui congres și să revenim la Sibiu”, a declarat Lucian Olaru, reprezentant al unui grup de firme din domeniu.

Organizatorii îi încurajează pe sibieni să viziteze congresul și expoziția de produse naturale.„Oamenii pot obține informații importante pentru a-și menține sănătatea. Cred că este mai ușor să prevenim decât să tratăm. Atât noi, cât și colegii noștri de aici, putem oferi recomandări pentru un stil de viață sănătos și produse care ajută la detoxifiere, regenerare celulară și creșterea imunității”, au transmis participanții.

Zona EXPO va fi deschisă inclusiv publicului larg până în data de 31 mai.