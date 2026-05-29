Pe scurt: Sibienii sunt invitați pe 2 iunie la un eveniment special dedicat adopției, unde vor fi împărtășite povești și experiențe ale familiilor adoptive.

Ziua Națională a Adopției va fi marcată la Sibiu duminică, 2 iunie 2026, printr-un eveniment organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu (DGASPC), aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, în parteneriat cu ARFO – Alianța România Fără Orfani, potrivit unui comunicat transmis redacției Ora de Sibiu.

Evenimentul va avea loc în curtea Casei Teutsch (Librăria Cafenea Erasmus, str. Mitropoliei nr. 30), între orele 16:00 și 19:00, fiind dedicat celor care susțin adopția și contribuie la crearea unei culturi în care fiecare copil să poată spune că aparține unei familii.

Organizatorii subliniază că această zi reprezintă o oportunitate de a discuta deschis despre nevoia copiilor de apartenență și despre curajul familiilor care aleg să ofere un cămin unui copil. Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a declarat: „Un copil are nevoie de mult mai mult decât protecție. Are nevoie să fie ales, ascultat, înțeles, ținut în brațe când îi este teamă și privit cu iubire în fiecare zi. Adopția înseamnă exact acest lucru: șansa unui copil de a crește într-o familie care îi oferă apartenență, stabilitate și încrederea că este important pentru cineva. În spatele fiecărei adopții există oameni care au avut curajul să își deschidă viața și inima pentru un copil care avea nevoie de acasă.”

Reprezentanții DGASPC Sibiu precizează că adopția nu este doar un proces administrativ, ci începutul unei relații bazate pe încredere, răbdare și iubire, în care atât copiii, cât și părinții, trec prin povești de speranță, vindecare și transformare.

„Prin activitatea desfășurată în domeniul adopției, ne dorim să oferim fiecărui copil șansa de a crește într-o familie în care să se simtă iubit, protejat și acceptat. În spatele fiecărei adopții există implicare, responsabilitate și oameni care pun suflet în fiecare pas al acestui proces, pentru că nu construim doar proceduri, ci contribuim la construirea unor noi începuturi și a unor destine. O familie se clădește prin iubire, grijă și prezență, nu doar prin legături de sânge. La DGASPC Sibiu, credem că fiecare copil are nevoie să fie văzut, ascultat, încurajat și să simtă că aparține cu adevărat unei familii în care să crească în siguranță, cu iubire și speranță”, a declarat Liliana Agârbiceanu, director general DGASPC Sibiu.

Evenimentul din 2 iunie își propune să ofere vizibilitate vocilor copiilor și părinților care au trăit experiența adopției și să promoveze importanța unui mediu familial pentru dezvoltarea sănătoasă a fiecărui copil.