Candidații la Titularizare 2026 află când susțin probele practice și inspecțiile la clasă. Vezi calendarul complet și detalii despre posturile disponibile.
Ministerul Educației a anunțat că, pentru anul școlar 2026-2027, cele mai multe posturi titularizabile sunt disponibile pentru educatoarele din creșe și grădinițe, învățătoare, profesorii de sprijin și consilierii școlari.
Potrivit secretarului de stat Sorin Ion, peste 870 de posturi cu angajare pe perioadă nedeterminată sunt disponibile pentru educatoarele din creșe. De asemenea, Guvernul a aprobat un memorandum prin care vor fi scoase la concurs peste 850 de posturi în creșe.
Ce înseamnă titularizarea
Titularizarea este examenul prin care profesorii se pot angaja pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ.
Pentru a deveni titular, candidații trebuie să obțină:
- minimum nota 7 la proba scrisă;
- minimum nota 7 la inspecția la clasă.
Cei care vor să fie angajați ca suplinitori, adică pe perioadă determinată, trebuie să obțină cel puțin nota 5 la ambele probe.
Calendarul principal al concursului de titularizare 2026
Înscrierea candidaților la concurs s-a desfășurat între 6 și 18 mai 2026, iar verificarea și validarea dosarelor au avut loc până la 21 mai 2026.
Pe 29 mai 2026, inspectoratele școlare publică:
- lista candidaților înscriși;
- graficul probelor practice și al inspecțiilor la clasă;
- lista școlilor unde se organizează examenul scris;
- lista cadrelor didactice care solicită repartizare pe perioadă nedeterminată.
Când au loc probele
Probele practice, orale și inspecțiile speciale la clasă se desfășoară în perioada 8-30 iunie 2026.
Rezultatele acestora vor fi afișate la 3 iulie 2026.
Proba scrisă a concursului de titularizare va avea loc pe 21 iulie 2026, iar rezultatele inițiale vor fi afișate la 28 iulie 2026.
Contestații și rezultate finale
Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații în perioada 28-29 iulie 2026.
Rezultatele finale vor fi publicate la 4 august 2026, iar repartizarea pe posturi va avea loc între 5 și 6 august 2026.
Deciziile finale de repartizare vor fi emise în perioada 17-21 august 2026.
Corectarea datelor de înscriere
Candidații care observă erori în dosarele de înscriere pot solicita corectarea datelor în perioada 25 mai – 30 iunie 2026, la inspectoratele școlare sau centrele de înscriere.
Posturile cele mai căutate în 2026
Conform datelor transmise de Ministerul Educației, cele mai multe posturi titularizabile pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile pentru:
- educatoare;
- învățătoare;
- profesori de sprijin;
- consilieri școlari.
Pentru educatoarele din creșe sunt disponibile peste 870 de posturi cu angajare pe perioadă nedeterminată.
Detalii suplimentare despre procesul de înscriere la Titularizare 2026 pot fi consultate și în articolul Anunț important pentru profesori: cum se desfășoară înscrierea la Titularizare 2026.
