Primăria Municipiului Mediaș a început un program extins de reparații și reabilitare a infrastructurii rutiere deteriorate după finalizarea lucrărilor de amploare pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare.

​Această etapă este absolut necesară pentru a readuce carosabilul la starea inițială, asigurând astfel confortul și siguranța tuturor participanților la trafic. Autoritățile locale își cer scuze pentru disconfortul temporar creat, însă aceste investiții masive în infrastructura subterană au fost indispensabile pentru dezvoltarea pe termen lung a comunității noastre.

​​Pentru a reduce la minimum impactul asupra traficului, programul de reparații s-a desfășurat etapizat și a cuprins următoarele operațiuni tehnice:

​frezarea stratului de uzură: Îndepărtarea vechiului asfalt degradat pentru a pregăti suportul drumului.

turnarea covorului asfaltic: Așternerea unui strat nou și uniform de asfalt (covor asfaltic) pe întreaga suprafață afectată.

trasarea marcajelor rutiere: Refacerea completă a semnalizării orizontale pentru siguranța pietonilor și a șoferilor.

la finalizarea acestor lucrări se vor executa marcajele rutiere: longitudinale și trecerile de pietoni.

Prin realizarea acestor investiții, administrația publică locală urmărește creșterea confortului și siguranței participanților la trafic, precum și îmbunătățirea infrastructurii urbane pentru locuitorii din zonă.