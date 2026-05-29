Pe scurt: Săcădate va avea apă potabilă printr-o conductă de peste 6,5 km și un rezervor nou. Investiția ar urma să fie gata până la finalul anului.

Primăria Avrig a anunțat vineri, 29 mai, continuarea lucrărilor de alimentare cu apă pentru satul Săcădate, proiect care include realizarea unui tronson de conductă între Săcădate și Bradu.

Potrivit Primăriei Avrig, această investiție este considerată un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii și creșterea calității vieții localnicilor.

Proiectul prevede instalarea unei conducte de aducțiune din polietilenă de înaltă densitate (PEID PE 110, PN10), cu o lungime totală de 6.594 metri. Noua conductă va fi racordată la rețeaua existentă Avrig – Bradu, în zona intersecției DJ 104F cu DN1.

Pe lângă rețeaua de conducte, investiția include și construirea unui rezervor metalic amplasat pe o fundație de beton, precum și a unei stații de clorinare pentru tratarea apei.

Zona gospodăriei de apă va fi complet amenajată, cu împrejmuire cu gard și două locuri de parcare în incintă.

Autoritățile locale estimează că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2026. Proiectul răspunde unei nevoi vechi a comunității din Săcădate, care așteaptă de mult timp accesul la apă potabilă în condiții moderne.

„Acest proiect este un pas important pentru Săcădate și e o investiție mult-așteptată de localnici. Ne bucurăm că putem anunța, în sfârșit, continuarea lucrărilor și vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere”, a declarat Adrian David, primarul orașului Avrig.

Lucrările la tronsonul Săcădate – Bradu fac parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii de utilități din zonă, potrivit administrației locale.