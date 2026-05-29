Pe scurt: Traficul din Sibiu va fi restricționat pe mai multe artere principale și secundare, din cauza unor lucrări la gaz, apă, electricitate și a unor evenimente religioase și pentru copii.

Mai multe restricții de trafic vor fi instituite în Sibiu în perioada următoare, ca urmare a unor lucrări la rețelele de utilități și a organizării unor evenimente publice, a anunțat Primăria Sibiu.

Noi lucrări la rețelele de gaz, apă și electricitate aduc închideri și devieri de trafic

În perioada 2–25 iunie 2026, Delgaz Grid va înlocui conducta de gaz și va reface branșamentele pe străzile Ion Albabei (sectorul dintre calea ferată și strada D. Cantemir), Prof. Aurel Decei și Prof. Aurel Popa (între Prof. Aurel Decei și Bârsei). Pentru lucrările de pe strada Ion Albabei, traficul va fi închis complet între Prof. Aurel Popa și Prof. Ioan Moga, în intervalul 2–16 iunie.

Circulația va fi deviată pe strada Poet Aron Cotruș. Pe celelalte două străzi, lucrările vor afecta trotuarul și una dintre benzile de circulație, iar traficul va fi deviat de pe un sens pe celălalt, în funcție de avansul lucrărilor.

SC Apă Canal SA va executa lucrări pe Bulevardul Victoriei, la intersecția cu strada Rennes, între 2 și 15 iunie, pentru construcția unui cămin de vane. Traficul nu va fi închis, dar circulația de pe banda 1 va fi deviată pe banda 2. Pietonii nu vor fi afectați de aceste intervenții.

Lucrările de alimentare cu energie electrică pentru Corpul Multinațional de Sud-Est al NATO continuă între 30 mai și 30 iunie pe șoseaua Alba Iulia, pe tronsonul dintre strada Grâului și strada Turda. Lucrările vor afecta doar trotuarul de pe partea stângă, în sensul de mers spre Aeroport.

Traficul pietonal va fi deviat pe un culoar delimitat cu balize, amplasat pe banda 1 de circulație. Traversarea străzii E.A. Bieltz în sensul giratoriu se va face prin foraj, iar după sensul giratoriu va fi realizată o subtraversare a șoselei Alba Iulia către trotuarul de lângă strada Ogorului. Traficul auto nu va fi închis.

Branșamentul la rețeaua de energie electrică pentru Grădinița Căsuța Poveștilor de pe strada Treboniu Laurian se va realiza între 28 mai și 19 iunie. Lucrările vor afecta trotuarul de pe partea stângă, în sensul de mers de pe Calea Gușteriței spre grădiniță. Pentru siguranța pietonilor, va fi creat un culoar delimitat cu balize pe carosabil, pe porțiunea unde se lucrează.

Evenimente și intervenții care aduc restricții temporare pe mai multe străzi

Serviciul Public Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane va interveni vineri, 29 mai 2026, pe strada C. Noica, pentru îndepărtarea unui arbore care prezintă risc de cădere. Traficul va fi închis temporar între orele 09:00 și 11:00, pe tronsonul dintre Spitalul Municipal și strada Berăriei. Circulația va fi deviată pe strada L. Blaga, iar pe sectorul străzii Independenței cuprins între C. Noica și L. Blaga se va institui circulație în dublu sens.

Tot vineri, 29 mai 2026, între orele 10:00 și 12:00, traficul va fi închis pe un tronson al străzii Urlea, între imobilele nr. 29 și nr. 49, pentru desfășurarea evenimentului „PedalFest Junior”, organizat de Grădinița Clara.

În zilele de 30 și 31 mai 2026, Asociația Oastea Domnului organizează manifestări religioase cu ocazia Rusaliilor. Pe 30 mai, procesiunea va avea loc între orele 17:30 și 18:00, pe traseul străzilor Charles Darwin, Alpinismului, Șoseaua Alba-Iulia, Bastionului, Ioan Lupaș și Mitropoliei, cu deplasarea participanților pe trotuar.

Pe 31 mai, de la ora 06:30, participanții se vor deplasa în coloană pe prima bandă de mers, pe traseul Charles Darwin, Alpinismului, Șoseaua Alba-Iulia, Tudor Arghezi, Transilvaniei, Bulevardul Victoriei, Avrig, Octavian Goga, Bahluiului, Calea Dumbrăvii, până la Cimitirul Municipal Sibiu.

Pe 3 iunie 2026, între orele 09:00 și 11:00, Grădinița nr. 22 va organiza evenimentul „Ziua Bicicletei”, iar traficul pe strada Piața Tălmaciu (legătura dintre Calea Poplăcii și strada Pictor Ștefan Luchian) va fi restricționat pe durata evenimentului.

Tot pe 3 iunie 2026, între orele 09:30 și 11:00, Asociația Urban Bike Revolution organizează „Turul școlilor pe bicicletă”, pe traseul Piața Mare, strada Gh. Lazăr, Bulevardul Coposu, Piața Unirii, Calea Dumbrăvii, Mărășești, Mirăslău, Gorăslău, N. Iorga, Bulevardul Mihai Viteazu, Calea Dumbrăvii, Parcul Sub Arini, Muzeul Astra. Pentru acest eveniment nu sunt necesare restricții suplimentare de trafic, participanții urmând să respecte regulile de circulație.

Miercuri, 3 iunie 2026, la Școala nr. 4 și Școala I.L. Caragiale va avea loc o nouă ediție a programului „Străzi școlare”, organizat de Asociația Urban Bike. Traficul rutier va fi închis pe străzile Vasile Alecsandri și Spartacus (între strada Ștefan cel Mare și strada Frații Grachi), între orele 07:30–08:15 și 11:30–12:15.

Aceste restricții vin în completarea altor lucrări de infrastructură și evenimente care afectează traficul din Sibiu în această perioadă.