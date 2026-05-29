Într-o perioadă în care pacienții caută mai mult decât un simplu consult medical, Clinica Lucas Medical se remarcă printr-o abordare modernă, empatică și orientată către excelență. Cunoscută deja în Sibiu pentru serviciile de Neurologie și Psihiatrie, clinica își extinde activitatea prin inaugurarea unui nou punct medical dedicat specialităților de Cardiologie, Endocrinologie și Pediatrie.

Noul sediu, situat pe strada Constituției, bl. 1, ap. 17, Sibiu, a fost conceput pentru a oferi pacienților acces la servicii medicale complete, într-un spațiu elegant, modern și accesibil. Echipa medicală este formată din specialiști și medici primari cu experiență, care pun accent atât pe performanța actului medical, cât și pe relația autentică medic–pacient.

Servicii medicale premium, accesibile prin CAS

Noua locație vine în întâmpinarea sibienilor cu specialități esențiale pentru întreaga familie, oferind investigații moderne și soluții medicale personalizate. Pacienții beneficiază de servicii precum:

EKG și monitorizare Holter EKG/TA 24h

Ecografie Doppler cord

Ecografii tiroidiene

Consultații de Cardiologie, Endocrinologie și Pediatrie

Un avantaj important îl reprezintă colaborarea clinicii cu Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce permite efectuarea consultațiilor de Cardiologie și Endocrinologie gratuit, în baza biletului de trimitere. În perioada următoare, acest beneficiu va fi extins și pentru Pediatrie.

O echipă medicală construită în jurul profesionalismului

La noul punct de lucru, pacienții sunt consultați de medici apreciați pentru profesionalismul și dedicarea lor:

dr. Costea Alexandru Georgian – medic specialist Cardiologie

– medic specialist Cardiologie dr. Drăghici Ionela Diana – medic specialist Endocrinologie

– medic specialist Endocrinologie dr. Iliescu Bianca Iliana – medic specialist Endocrinologie și medic primar Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice

– medic specialist Endocrinologie și medic primar Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice dr. Rob Emilia Daniela – medic primar Pediatrie

– medic primar Pediatrie dr. Tămășan Manuela Felicia – medic specialist Pediatrie

Programările pentru punctul de lucru de pe strada Constituției bl 1, ap 17 pentru specialitățile cardiologie, endocrinologie, pediatrie se pot face la:

Telefon / WhatsApp: (0746) 255 717

În paralel, Clinica Lucas Medical continuă să ofere servicii medicale și în primul său sediu, deschis în 2023 pe Calea Poplăcii (colț cu Piața Tălmaciu nr. 1), unde pacienții beneficiază de consultații de Neurologie și Psihiatrie (atât în regim privat, cât și în contract cu CAS, pe baza biletului de trimitere), precum și de ecografii Doppler de vase cervico-cerebrale.

Echipa medicală din această locație este formată din:

dr. Chicea Iulia Oana (medic primar neurologie) – programări la telefon / WhatsApp: (0771) 776 133

(medic primar neurologie) – programări la telefon / WhatsApp: dr. Chicea Lucian (medic primar neurologie) – programări la telefon / WhatsApp (0774) 075 545

(medic primar neurologie) – programări la telefon / WhatsApp dr. Lita Anca Elena (medic specialist psihiatrie) – programări la telefon / WhatsApp (0775) 317865

Prin investiția continuă în oameni, tehnologie și servicii medicale integrate, Clinica Lucas Medical își consolidează poziția drept una dintre clinicile private de referință din Sibiu — un loc în care medicina performantă întâlnește empatia și atenția autentică față de pacient.