Pe scurt: Copiii pot descoperi animalele preferate și pot vota „Animalul Favorit al Muzeului” într-o experiență educativă la Muzeul de Istorie Naturală Sibiu.

Muzeul de Istorie Naturală Sibiu îi așteaptă pe cei mici, duminică, 31 mai 2026, cu o activitate specială dedicată Zilei Copilului.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, copiii vor avea ocazia să devină „detectivi ai naturii” și să exploreze colecțiile muzeului, descoperind unele dintre cele mai fascinante animale expuse.

Fiecare participant va primi o „Legitimație de Detectiv al Naturii” și va avea de îndeplinit o misiune: observarea exponatelor și alegerea animalului favorit din muzeu. La finalul traseului, copiii își vor lăsa amprenta pe legitimație și vor contribui la desemnarea „Animalului Favorit al Muzeului”, ales chiar de vizitatorii mici.

Activitatea este inclusă în biletul de vizitare al muzeului și se adresează tuturor copiilor dornici să exploreze lumea naturii într-un mod interactiv și educativ. Evenimentul are loc la sediul Muzeului de Istorie Naturală Sibiu, pe 31 mai 2026.

Muzeul a mai găzduit recent și alte activități dedicate copiilor și pasionaților de natură, precum expoziția cu fotografii spectaculoase din Kenya.