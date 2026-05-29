Pe scurt: O dronă rusească a lovit un bloc din Galați, iar președintele Nicușor Dan reacționează ferm, convocând CSAT și anunțând măsuri la nivel național și internațional.

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru vineri, 29 mai 2026, la ora 11:00, ca reacție la prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați.

Potrivit Mediafax, președintele a declarat că „responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse”.

Nicușor Dan a subliniat că acest eveniment este o consecință directă a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a modului în care Moscova folosește sisteme de armament în apropierea granițelor NATO. „Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a afirmat șeful statului.

Președintele a precizat că Forțele Armate Române au acționat conform procedurilor stabilite pentru astfel de situații. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată deoarece nu existau condiții pentru distrugerea dronei fără a pune în pericol populația civilă.

Printre măsurile anunțate de autorități se numără:

Informarea tuturor aliaților din NATO și a partenerilor din Uniunea Europeană despre incident, cu menținerea comunicării în timp real cu structurile militare aliate.

Solicitarea formală către aliați pentru dislocarea pe teritoriul României a unor capabilități antidrone suplimentare , pentru consolidarea apărării naționale și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

Informarea oficială a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la această încălcare a dreptului internațional de către Federația Rusă.

La fața locului a fost declanșată o anchetă completă privind împrejurările căderii dronei, fiind dispuse expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor și identificarea tipului de armament și a traiectoriei.

Președintele a cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte rapid măsuri privind relația cu Federația Rusă, proporționale cu gravitatea situației.

„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a reafirmat sprijinul neclintit al României pentru Ucraina: „Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”.