Pe scurt: Incident grav la Galați: o dronă a lovit un bloc, declanșând o explozie și un incendiu. O femeie și un adolescent au avut nevoie de îngrijiri medicale.

O dronă s-a prăbușit vineri, 29 mai 2026, pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10. Potrivit Mediafax, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru informarea populației, iar la fața locului au intervenit echipaje ale ISU, SMURD, Serviciului Județean de Ambulanță și Poliției pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.

ISU Galați a transmis că două persoane care se aflau în apartamentul afectat s-au autoevacuat. „În municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a precizat ISU Galați.

Serviciul Județean de Ambulanță Galați a confirmat că două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Daniela Enciu, directorul SAJ Galați, a declarat că este vorba despre o femeie cu arsuri de gradul I și un băiat de 14 ani care a suferit un atac de panică. Ambii primesc îngrijiri medicale și urmează să fie transportați la spital.

Cauzele exacte ale producerii incidentului și natura obiectului implicat sunt în curs de stabilire, ancheta fiind coordonată de autoritățile competente. La fața locului acționează și echipe specializate ale SRI pentru evaluarea situației.

Acesta nu este primul incident de acest tip în Galați, orașul fiind vizat și în trecut de prăbușiri de drone rătăcite care au necesitat intervenția autorităților.