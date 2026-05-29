Pe scurt: Peste 1.000 de joburi sunt disponibile în Sibiu, potrivit AJOFM, iar cele mai multe sunt pentru muncitori fără calificare. Vezi ce domenii oferă cele mai multe oportunități.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sibiu a anunțat vineri, 29 mai 2026, că în județ sunt disponibile 1.022 de locuri de muncă vacante.

Potrivit instituției, cele mai multe posturi sunt destinate muncitorilor necalificați, dar există și oferte pentru persoane cu studii medii sau superioare.

Din totalul posturilor, 950 sunt pentru muncitori, dintre care 420 pentru muncitori necalificați în diverse domenii, inclusiv construcții, industrie alimentară și servicii. Restul ofertelor se adresează persoanelor cu studii medii sau superioare, precum ingineri, economiști, contabili sau specialiști IT.

AJOFM Sibiu precizează că cele mai multe locuri de muncă sunt concentrate în municipiul Sibiu, unde sunt disponibile 800 de posturi. Alte orașe cu oferte semnificative sunt Mediaș, Cisnădie și Agnita. Printre angajatorii care caută personal se numără companii din industria auto, construcții, alimentație publică și retail.

Reprezentanții AJOFM Sibiu au transmis că lista completă a locurilor de muncă poate fi consultată pe site-ul instituției sau la sediul agenției. Candidații interesați pot depune CV-urile direct la angajatori sau pot solicita sprijin din partea consilierilor AJOFM pentru identificarea unui loc de muncă potrivit.

În contextul în care concedierile din industria auto au afectat sute de persoane în ultimele luni, AJOFM Sibiu subliniază că există alternative pentru cei rămași fără loc de muncă, mai ales în sectoarele cu deficit de personal.

Potrivit datelor publicate anterior, aproape jumătate dintre șomerii din județ au studii primare sau deloc, iar rata șomajului în Sibiu se menține sub media națională.

AJOFM Sibiu recomandă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să urmărească periodic actualizările ofertei și să participe la sesiunile de consiliere profesională organizate de agenție.