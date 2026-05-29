Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a anunțat instituirea unor restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj, în perioada 30 mai – 1 iunie 2026, pe sectorul DN7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, pe ambele sensuri de mers.

Potrivit reprezentanților IPJ Vâlcea, măsura vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane, și este aplicată conform prevederilor Ordinului comun MT – MAI nr. 1249/132/2018.

Restricțiile vor fi valabile în următoarele intervale orare:

sâmbătă, 30 mai 2026, între orele 18:00 și 22:00;

duminică, 31 mai 2026, între orele 06:00 și 22:00;

luni, 1 iunie 2026, între orele 06:00 și 22:00.

Polițiștii rutieri atrag atenția că, în contextul minivacanței de Rusalii și al Zilei Internaționale a Copilului, pe DN7 – Valea Oltului sunt estimate valori ridicate de trafic. Pentru prevenirea accidentelor și fluidizarea circulației, echipaje ale Poliției Rutiere vor fi prezente în teren pe întreaga perioadă.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și semnalizarea temporară, să adapteze viteza la condițiile de trafic și drum, să evite depășirile periculoase și manevrele riscante, precum și să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculele din față.

De asemenea, autoritățile recomandă planificarea deplasărilor astfel încât să fie evitate intervalele cu trafic intens și le solicită conducătorilor auto să dea dovadă de responsabilitate, răbdare și respect față de ceilalți participanți la trafic, pentru desfășurarea călătoriilor în condiții de siguranță.