La doar câțiva ani după terminarea studiilor universitare, sibianca Ioana Tocoaie a reușit să își găsească locul în lumea artei contemporane. Tânăra artistă din Sibiu este una dintre cele mai tinere prezențe ale expoziției „Cealaltă față a lumii”, găzduită de Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu, unde lucrările sale pot fi admirate alături de cele ale unor artiste consacrate.

Pentru Ioana, arta nu a început într-un moment precis, ci a făcut parte firesc din viața ei încă din copilărie. „Totuși, îmi amintesc foarte clar momentul care a transformat această preocupare într-o alegere conștientă. Cu aproximativ trei luni înainte de admiterea la liceu, le-am prezentat părinților opțiunile mele educaționale, iar prima alegere era Liceul de Arte. Odată cu această discuție, le-am arătat și portofoliul la care lucrasem în tot acel timp, fără ca ei să știe că desenam constant. A fost momentul în care pasiunea mea pentru artă a devenit o direcție asumată și începutul unui parcurs artistic construit cu seriozitate și consecvență”, povestește artista.

Alegerea făcută la 15 ani i-a schimbat complet traseul profesional. De atunci, arta nu a mai fost doar o pasiune, ci un drum pe care și l-a asumat cu seriozitate. „A fost și o perioadă în care am învățat să trec peste opinii, prejudecăți sau așteptări sociale și să îmi asum această direcție cu încredere. La început simțeam nevoia să demonstrez că pot

reuși pe acest traseu, însă, în timp, motivația s-a transformat într-una personală: dorința de a evolua și de a-mi depăși propriile limite”, spune Ioana.

Parcursul său artistic a continuat la Liceul de Artă din Sibiu, iar mai apoi la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde a urmat atât studiile de licență, cât și pe cele de masterat. „Am avut profesori care m-au susținut și m-au încurajat constant. Un rol important l-a avut profesoara mea de pictură, Marcela Froman. Dincolo de partea academică, cred că formarea artistică presupune foarte mult studiu individual și o permanentă căutare personală”, explică artista.

Expoziție de grup, Infinit forms, Galeria Himera, Timișoara, Romania

Cea mai mare provocare: echilibrul între creativitate și realitatea vieții de artist

Drumul nu a fost lipsit de dificultăți. Ioana spune că una dintre cele mai complicate perioade a fost cea de după finalizarea studiilor, când a trebuit să găsească un echilibru între partea creativă și realitatea practică a vieții de artist.

„În realitate, activitatea unui artist presupune multe responsabilități și costuri constante — de la materiale și producție, până la spațiul de lucru și participarea la proiecte sau expoziții. A fost o perioadă care m-a obligat să găsesc un echilibru între partea creativă și cea practică,

însă cred că tocmai aceste experiențe contribuie la maturizarea unui artist. Cu răbdare, consecvență și încredere în propriul parcurs, am reușit să depășesc aceste provocări și să continui să construiesc în direcția în care îmi doresc”, spune ea.

Expoziție personală, New moon in Virgo, Muzeul Brukhental, Sibiu

Astăzi, lucrările Ioanei Tocoaie sunt expuse în cadrul expoziției „Cealaltă față a lumii”, un proiect care reunește zece artiste formate la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca în ultimele două decenii.

Invitația de a participa la expoziție a venit din partea curatoarei Liviana Dan, iar colaborarea cu Muzeul Național Brukenthal s-a construit treptat, prin diverse proiecte și contexte profesionale. „Pentru mine, participarea în acest proiect reprezintă atât o oportunitate profesională importantă, cât și o bucurie de a face parte dintr-un dialog artistic relevant”, spune artista.

AS LONG AS THE LEMON TREES GROW 150_200 cm, Oil on canvas 2025

Figura feminină, centrul lucărilor Ioanei

În centrul lucrărilor sale se află aproape întotdeauna figura feminină — un personaj care reflectă experiențele, transformările și emoțiile proprii. „În etapa în care mă aflu în prezent mă canalizez prin realizarea unor scenografii, poezii picturale în centrul cărora se află personajul feminin- ea este o reflecție personală – o oglindire a femeii, a mamei și a artistului Ioana Tocoaie”, explică aceasta.

Expoziție personală ”Unseen by the naked eye” – Meron, Cluj-Napoca, Romania

Artista mărturisește că relația ei cu procesul creativ s-a schimbat mult în ultimii ani, mai ales odată cu experiența maternității. „Am ajuns să înțeleg că perioadele de pauză sau de distanțare față de atelier nu reprezintă neapărat o ruptură în practică, ci pot deveni parte din aceasta”, spune Ioana.

Pentru viitor, artista își dorește să continue să își dezvolte limbajul artistic și să participe la proiecte internaționale, fără să își piardă autenticitatea. „Îmi doresc să dezvolt proiecte personale tot mai ample, să particip la expoziții și colaborări relevante și să rămân într-un proces constant de cercetare și evoluție. În același timp, consider foarte important să păstrez autenticitatea practicii mele și relația sinceră cu ceea ce creez”, concluzionează Ioana.