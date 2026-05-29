Sistemul de achiziționare a rovinietei și a peajului este indisponibil în prezent, din cauza unor probleme tehnice apărute la nivelul serviciilor operate de CNAIR.
Potrivit reprezentanților companiei, utilizatorii infrastructurii rutiere nu pot cumpăra rovinieta și peajul prin niciuna dintre metodele disponibile în mod obișnuit, inclusiv prin SMS, platforme online sau stații de alimentare cu carburant.
Echipele tehnice intervin pentru remedierea defecțiunilor, iar CNAIR anunță că va informa publicul imediat ce serviciile vor redeveni funcționale.
Totodată, șoferii sunt informați că, în situația în care nu au reușit să achiziționeze rovinieta înainte de plecare, aceasta poate fi cumpărată până la ora 24:00 a zilei respective. În ceea ce privește peajul, plata poate fi efectuată până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.
Ultima oră
- Probleme mari la CNAIR: a picat total sistemul de emitere a rovinietei acum 2 minute
- România închide Consulatul Rusiei de la Constanța după drona care s-a prăbușit la Galați acum 48 de minute
- Teatrul Gong pregătește un weekend plin de povești și aventuri pentru cei mici: mai sunt puține bilete acum o oră
- Dan Fleșeriu continuă pe banca lui CSU și sezonul viitor. ”Sibiul trebuie să se lupte pentru semifinale” /exclusiv acum 2 ore
- Expoziție de produse apicole la Sibiu: „Nutella” din miere și creații din ceară de albine la Facultatea de Medicină / video foto acum 2 ore