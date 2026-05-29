Sistemul de achiziționare a rovinietei și a peajului este indisponibil în prezent, din cauza unor probleme tehnice apărute la nivelul serviciilor operate de CNAIR.

Potrivit reprezentanților companiei, utilizatorii infrastructurii rutiere nu pot cumpăra rovinieta și peajul prin niciuna dintre metodele disponibile în mod obișnuit, inclusiv prin SMS, platforme online sau stații de alimentare cu carburant.

Echipele tehnice intervin pentru remedierea defecțiunilor, iar CNAIR anunță că va informa publicul imediat ce serviciile vor redeveni funcționale.

Totodată, șoferii sunt informați că, în situația în care nu au reușit să achiziționeze rovinieta înainte de plecare, aceasta poate fi cumpărată până la ora 24:00 a zilei respective. În ceea ce privește peajul, plata poate fi efectuată până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.