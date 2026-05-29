Pe scurt: Luna iunie vine cu temperaturi peste normal și ploi variabile, potrivit prognozei ANM. Vezi cum va fi vremea pe săptămâni.

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a lunii iunie, potrivit estimărilor publicate vineri, 29 mai, de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 1-29 iunie.

Prima săptămână din iunie aduce temperaturi peste normal și precipitații variabile

În perioada 1-8 iunie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în toată țara, cu o abatere mai accentuată în regiunile sud-vestice. Precipitațiile vor fi excedentare în nord-vest, local în centru, sud-est și la munte. În sud-vest, regimul pluviometric va fi ușor deficitar, iar în restul țării va fi apropiat de normal.

Temperaturi ridicate și precipitații apropiate de normal în a doua săptămână

Între 8 și 15 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, mai ales în sud-vest. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unui ușor excedent în est și sud-est și a unui ușor deficit în vest și nord-vest.

Prognoza pentru această perioadă confirmă tendința anunțată și în alte analize recente, precum cum va fi vremea până la final de iunie.

Săptămânile 15-29 iunie: temperaturi peste normal, ploi puține în vest și nord

În intervalul 15-22 iunie, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în vest, nord și centru, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În ultima săptămână a lunii, 22-29 iunie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei, mai ales în jumătatea vestică a țării. În rest, temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.