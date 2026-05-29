Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Sibiu își modifică programul de lucru în perioada minivacanței de Rusalii și de Ziua Copilului. Instituția a anunțat că luni, 1 iunie 2026, activitatea va fi suspendată, în conformitate cu prevederile Codului Muncii privind zilele de sărbătoare legală.

Potrivit anunțului transmis de Serviciul Stare Civilă, ghișeul pentru înregistrarea deceselor va funcționa sâmbătă, 30 mai 2026, în intervalul orar 09:00 – 13:00. În schimb, luni, 1 iunie, acesta va fi închis.

De asemenea, Serviciul Evidența Persoanelor nu va avea program cu publicul luni, 1 iunie 2026.

Reprezentanții instituției reamintesc că ziua de 1 iunie, precum și prima și a doua zi de Rusalii, sunt declarate prin lege zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Din acest motiv, activitatea instituției se desfășoară după un program adaptat pentru această perioadă.

Cetățenii care au nevoie de servicii de evidență a persoanelor sau de stare civilă sunt sfătuiți să își planifice din timp vizitele la ghișee pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de programul redus.