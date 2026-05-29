Deputata Raluca Turcan a lansat un atac extrem de dur în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Sibiu pe data de 29 mai, aducând în atenția publică blocajele majore din sistemul de sănătate românesc și soarta incertă a noului spital județean. Referindu-se la raportările recente de la nivel central, Turcan a declarat:

,,Consider că este momentul să discutăm din nou, foarte tranșant, despre situația Spitalului Județean din Sibiu. Datele prezentate de reprezentanții Guvernului sunt dramatice, sunt triste și revoltătoare, pentru că am aflat de la ministrul Dezvoltării, care este și ministrul interimar al Sănătății, că România riscă, din cele 21 de spitale finanțate prin PNRR, să piardă mare parte din bani, pentru că doar șase este posibil să fie finalizate la timp.”

„Cum este posibil ca România să piardă finanțarea pentru 15 spitale?”

În viziunea deputatei, această situație ridică semne de întrebare grave asupra modului în care sunt gestionate contribuțiile cetățenilor, ea subliniind discrepanța dintre taxele plătite și infrastructura oferită.

,,Asta înseamnă bani pierduți, dar, și mai grav, oportunități de construcție a infrastructurii spitalicești de care întreaga țară are nevoie, de servicii medicale de calitate pe care oamenii le așteaptă și pentru care plătesc contribuții de asigurări de sănătate, de multe ori pe mai multe forme de venit, pentru că aceasta este o discuție pe care merită să o purtăm și pentru care îi îndemn să reflecteze pe toți oamenii politici. Câte contribuții de asigurări de sănătate se plătesc în momentul de față, pe diferite forme de venituri? Care sunt serviciile medicale primite și cum este posibil ca România, având șansa să construiască 21 de spitale prin Planul Național de Redresare și Reziliență, să se afle în situația în care abia 6 este posibil să fie finalizate la timp?”, a întrebat retoric Raluca Turcan.

Istoricul unui proiect matur blocat de schimbarea regulilor

Deputata a dorit să clarifice parcursul tehnic al proiectului de la Sibiu, care a fost ignorat de București în ciuda faptului că era cel mai avansat din țară.

,,Proiectul construcției unui nou spital județean de urgență în Sibiu a plecat cu mult înaintea Planului Național de Redresare și Reziliență. Ideea a apărut în anul 2016, când în urma unui studiu a fost identificată cea mai importantă nevoie din perspectiva sibienilor, și anume construcția unui nou spital județean de urgență la Sibiu.

Consiliul Județean a început să lucreze pentru realizarea proiectului, a parcurs toate etapele, de la obținere a terenului, avize, proiect, inclusiv contract de finanțare cu licitație cu clauză suspensivă, gata să intre la finanțare în momentul în care această sursă de finanțare este identificată. În momentul în care a apărut PNRR, Sibiul fiind avansat, guvernul de la acea vreme a considerat o obligație să semneze un acord de finanțare și în prima formă a PNRR, proiectul Sibiului fiind cel mai matur, să fie inclus pentru finanțare în mod permanent”, a explicat aceasta.

Apel către viitorul Guvern: Soluția parteneriatului public-privat

Din nefericire, deși Sibiul îndeplinea toate criteriile tehnice, prioritățile s-au schimbat brusc la nivel guvernamental, lăsând comunitatea fără finanțarea promisă inițial.

,,Din nefericire, deși proiectul era cel mai matur inclus la finanțare, s-au schimbat regulile în timpul jocului, s-a schimbat plafonul de finanțare și Spitalul Județean din Sibiu a fost scos din acest demers necesar la nivelul întregii țări. Proiectul Spitalului Județean de Urgență din Sibiu nu este proiectul unui partid politic.

El ar fi trebuit să fie proiectul comunității, susținut la cel mai înalt nivel de către toți reprezentanții comunității. De aceea, în acest moment în care practic sursa de finanțare din PNRR nu mai există, consider că este important ca toți cei care au un cuvânt de spus în perspectiva formării noului guvern să militeze ca ultima variantă pe care o avem în momentul de față, de finanțare a acestui spital prin parteneriat public-privat, să fie dusă la bun sfârșit”, a punctat Turcan.

În finalul intervenției sale, deputata a lăudat eforturile Consiliului Județean de a menține standardele actualului spital, în timp ce luptă pentru cel nou.

,,Este un proiect pentru care s-a muncit aproape un deceniu, este un proiect pentru care autoritățile locale și-au făcut datoria. Sper ca efortul comun să fie simțit la nivelul cel mai înalt de decizie a Guvernului, astfel încât sibienii să nu fie privați de această investiție.

Între timp, Consiliul Județean a reabilitat sau este în curs de reabilitare a tuturor corpurilor de clădire ale actualului spital. Unde ați mai văzut în țară ca o autoritate județeană să atragă fonduri pentru reabilitarea tuturor corpurilor de clădire? Deci există capacitate administrativă la nivelul Consiliului Județean de a aduce fonduri și de a le folosi în infrastructura de sănătate. Echipele medicale sunt perfecte, sunt apreciate la nivel național și pentru lucrul acesta este necesar un spital pentru sibieni”, a concluzionat Raluca Turcan.