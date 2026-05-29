Deputata PNL de Sibiu, Raluca Turcan, a lansat astăzi un apel la unitate și responsabilitate politică în urma celui mai grav incident de securitate pe teritoriul României de la începutul conflictului din Ucraina: prăbușirea unei drone rusești peste un bloc de locuințe din Galați.

O situație de o gravitate extremă a avut loc în noaptea de 29 mai, când municipiul Galați a devenit scena unui incident de securitate fără precedent după ce o dronă rusească s-a prăbușit direct peste un bloc de locuințe cu zece etaje. Impactul, care a avut loc la primele ore ale dimineții, a declanșat o explozie puternică urmată de un incendiu la ultimele niveluri ale imobilului, forțând evacuarea de urgență a zeci de locatari panicați.

Autoritățile au confirmat că dispozitivul a fost monitorizat de radarele armatei încă de la intrarea în spațiul aerian românesc dinspre zona Reni, însă complexitatea traiectoriei deasupra zonelor populate a făcut ca interceptarea să fie extrem de riscantă. În urma acestui eveniment tragic, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat în regim de urgență pentru a stabili pașii următori în fața acestei agresiuni.

Aflată într-o conferință de presă la Sibiu,pe 29 mai, Turcan a condamnat tentativele de victimizare a agresorului și a subliniat necesitatea unor investiții masive în sistemul de apărare.

„Sunt instituții abilitate care trebuie să se pronunțe”

În contextul în care incidentul de la Galați a provocat panică și a dus la rănirea a două persoane, Raluca Turcan a salutat reacția rapidă a autorităților centrale și convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Sunt instituții abilitate care trebuie să se pronunțe și care să facă și evaluarea a ceea ce s-a întâmplat, și parcursul a ceea ce avem de făcut și de aceea salut faptul că a fost convocat CSAT-ul, că am avut reacția primului ministru. Conferință de presă la Ministerul Apărării, în care am fost anunțați că se analizează ceea ce s-a întâmplat și ce avem de făcut.

Ca om politic, pot să vă spun două lucruri: Dacă există măsuri pe care putem să le luăm în Parlament pentru a îmbunătăți cadrul legislativ, avem toată susținerea”, a declarat deputata la Sibiu.

Atac dur la adresa „politicianismului”

Turcan și-a exprimat îngrijorarea față de modul în care anumite forțe politice au încercat să folosească temele de securitate națională în scop electoral, periclitând investițiile strategice.

„Nu pot să nu mă întreb cum de n-a fost sancționat așa de dur politicianismul celor care au folosit inclusiv contractul cu fonduri safe în jocul politic, periclitând exact ceea ce România are nevoie în momentul de față, și anume investiții în sistemul de apărare. Iată încă o dovadă că politicianismul este devastator, pentru că oricând se poate întâmpla ceva rău în țara noastră, într-un context de război de atâția ani la graniță”, a avertizat aceasta.

„Rusia este singurul vinovat”

Un punct central al declarației a fost combaterea dezinformării și a discursului care încearcă să mute responsabilitatea atacurilor asupra victimelor sau a statului român.

„Sunt îngrijorată că există tentative de a muta vina și responsabilitatea de la agresor spre victimă. Există un singur vinovat și acela este Rusia. Există un singur adversar spre care trebuie să concentrăm toată forța pe care România o poate avea în materie de securitate națională. Aceste voci care încearcă să găsească vinovații în victime mi se par periculoase, lucrând împotriva stabilității și interesului României”, a conchis Raluca Turcan.