Pe scurt: România reacționează ferm după incidentul cu drona rusească de la Galați: Consulatul Rusiei la Constanța va fi închis, iar consulul general expulzat.

Consulatul Rusiei la Constanța va fi închis, iar consulul general al Federației Ruse va fi declarat Persona non grata, ca răspuns la drona rusească prăbușită la Galați în noaptea de joi spre vineri, 28 spre 29 mai 2026.

Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan, potrivit Mediafax.

Președintele a convocat vineri, 29 mai 2026, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în urma incidentului în care o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați. În urma discuțiilor, șeful statului a anunțat primele măsuri luate de România în acest context.

„Întreaga responsabilitate revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat Persona non grata, iar Consulatul general se va închide”, a declarat Nicușor Dan.

Incidentul de la Galați a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, când o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10. Două persoane au fost rănite în urma impactului, potrivit autorităților.

Decizia de închidere a Consulatului Rusiei la Constanța și expulzare a consulului general vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre România și Federația Rusă, după repetate incidente la granița cu Ucraina.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că măsura este un răspuns ferm la acțiunile Rusiei și la riscurile de securitate generate de conflictul din Ucraina.

Potrivit Mediafax, autoritățile române continuă să monitorizeze situația de la graniță și să evalueze măsurile necesare pentru protejarea populației și a intereselor naționale.