Pe scurt:
Lucrările pe cel mai dificil tronson al autostrăzii Sibiu – Pitești avansează, cu o nouă autorizație pentru zona montană. Proiectul promite să îmbunătățească mobilitatea și economia regiunii.
O nouă autorizație de construire pentru autostrada Sibiu – Pitești a fost emisă joi, 28 mai 2026, pentru secțiunea Boița – Cornetu, potrivit senatoarei Ruxandrei Cibu Deaconu. Informația i-a fost transmisă de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
Autorizația acoperă lucrări esențiale pe tronsonul montan al autostrăzii, printre care tunelul Balota și 15 viaducte, într-una dintre cele mai complexe zone de infrastructură rutieră din România.
Proiectul autostrăzii Sibiu
Proiectul autostrăzii Sibiu – Pitești este considerat esențial pentru mobilitatea și economia regiunii, facilitând conectarea Transilvaniei cu Bucureștiul și cu rețeaua europeană de transport.
„Mă bucur să văd că proiectul avansează prin etape concrete și că una dintre cele mai importante investiții de infrastructură ale României continuă să prindă contur”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu.
