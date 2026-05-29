Sibiu, 29 mai 2026 – Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și pe parcursul lunii iunie, Shopping City Sibiu pregătește un program special dedicat copiilor și familiilor, cu activități interactive, ateliere creative și momente de divertisment.

1 iunie – Caravana Jocurilor & activări speciale pentru copii

Pe 1 iunie, între orele 15:00 – 18:00, zona Info Point devine un spațiu dedicat jocului liber, în cadrul „Caravanei Jocurilor”, unde cei mici se pot bucura gratuit de un maraton de activități de îndemânare printre care amintim bowling, mini-golf sau șotron.

La eveniment va fi prezentă și „girafa Eva”, mascota celor de la Energy Kids, care va oferi tuturor copiilor vouchere pentru spațiul de joacă din Shopping City Sibiu și îi va întâmpina cu multă energie și voie bună pentru sesiune foto cu adevărat haioase.

În intervalul aproximativ 17:00 – 18:00, Carrefour va oferi fructe și dulciuri tuturor copiilor, completând atmosfera festivă cu mici surprize dedicate celor mici.

6 iunie – Robotic Fest

Pe 6 iunie, Shopping City Sibiu continuă programul dedicat Zilei Copilului cu demonstrații de robotică. Acestea vor fi susținute de echipe locale de elevi din cadrul programului Nație Prin Educație, care vor aduce în fața publicului roboți construiți și programați în cadrul celui de-al 10-lea sezon FIRST Tech Challenge România. Accesul este gratuit, iar evenimentul este dedicat copiilor și familiilor care vor să descopere lumea roboticii și să interacționeze direct cu proiectele realizate de elevii și liceenii pasionați de tehnologie. Programul complet va fi anunțat pe pagina oficială de Facebook – Shopping City Sibiu.

Evenimentul se înscrie într-un context în care România își consolidează poziția de lider în robotică la nivel mondial, după ce a obținut pentru a treia oară locul 1 la Campionatul Mondial de robotică din Statele Unite ale Americii, prin echipa Velocity din Brăila, alături de numeroase alte premii obținute de echipele românești la nivel internațional.

Inițiativa reflectă angajamentul de a susține educația STEM și de a oferi tinerilor oportunități reale de dezvoltare prin tehnologie, inovație și învățare practică si este sustinuta de NEPI Rockcastle. Programul va fi anunțat pe rețelele de socializare ale Shopping City Sibiu.

Ateliere săptămânale creative – iunie

Pe 31 mai are loc ultimul atelier creativ din această lună, face painting și modelare de baloane, urmând ca pe tot parcursul lunii iunie, copiii să se bucure de ateliere creative desfășurate în intervalul 17:00 – 20:00, cu intrare gratuită, după următorul program:

7 iunie – Animale marine

14 iunie – Țestoase 3D

21 iunie – Pictură colectivă – natura

28 iunie – Pălării cu nume

Fiecare atelier este gândit pentru a stimula creativitatea, imaginația și colaborarea, într-un cadru relaxat și prietenos.

În plus, Cineplexx pregătește o ofertă specială de Ziua Copilului și pe 1 iunie toate filmele din program vor putea fi vizionate la prețul promoțional de 15 lei.

Implicare în comunitate

Shopping City Sibiu susține inițiativele dedicate comunității și reamintește că publicul poate sprijini în continuare cauza promovată la Maratonul Internațional Sibiu (30–31 mai) – „SMILEY HOOPS – Campionii Zâmbetului”, un proiect dedicat sprijinirii copiilor mai puțin norocoși.

