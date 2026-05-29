După ce a fost respins inițial în urma opoziției ferme a consilierilor PSD și AUR, proiectul de rectificare bugetară care prevede acordarea unei subvenții de 4,9 milioane de lei pentru Aeroportul Internațional Sibiu a fost aprobat vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de urgență în format online. Trecerea proiectului a fost marcată de tensiuni politice și replici dure între conducerea Consiliului Județean și opoziție. În timp ce social-democrații au anunțat un boicot asupra tuturor proiectelor legate de buget, iar reprezentanții AUR au cerut tăieri salariale la nivelul managementului aerogării, președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a avertizat că refuzul finanțării ar putea duce chiar la închiderea acestei porți aeriene vitale pentru regiune.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, care prevedea suplimentarea subvenției pentru Aeroportul Internațional Sibiu R.A. cu 4,9 milioane de lei, a fost respins joi după ce consilierii județeni din partea AUR și PSD s-au opus. Vineri, același proiect a făcut subiectul unei noi ședințe, de această dată extraordinară, organizată online. Cu această ocazie, el a fost aprobat.

PSD nu mai votează nimic din ce ține de buget

Consilierii PSD au anunțat din capul locului că se vor abține la vot, iar aceasta va fi poziția lor la fiecare proiect de hotărâre ce va avea legătură cu bugetul.

„Noi nu am votat pentru adoptarea bugetului pentru acest an, deoarece semnalele care ne-au venit de la colegii noștri primari, ca urmare a adresei transmise către Consiliul Județean, cel puțin 9 primari nu au fost de acord să renunțe la sumele defalcate din TVA și nu s-a ținut cont de acest lucru. Fiind vorba de o rectificare bugetară, nu vom putea vota nici proiectul 2 de pe ordinea de zi”, a transmis Pavel Bichicean, consilier județean PSD, înainte de vot.

„Vorbim despre o rectificare a bugetului. Din motivația transmisă, înțelegem că consilierii PSD nu vor vota de acum înainte nimic din ce ține de buget, cu toate că se știe foarte clar că nu există nicio activitate care să poată să fie susținută în urma unor prevederi bugetare pe care, în funcție de modificările care apar, în derularea bugetelor instituțiilor, le facem. Adresa despre care vorbiți cu privire la banii pe drumuri s-a luat după consultarea primarilor. (…) Majoritatea primarilor au înțeles motivele pentru care acei bani este nevoie să îi alocăm pe drumurile județene care tranzitează toate comunele din județ și care au nevoie de lucrări multe în interiorul comunelor tranzitate. Așadar, majoritatea au înțeles și au fost de acord cu motivul pentru care am alocat în acest fel banii pentru drumuri. Dacă PSD își maschează dorința de a fi împotriva a tot ce ține de buget prin această motivație, îmi pare rău, pot să vă spun că nu înțeleg cum un partid care are experiență în administrația publică nu înțelege cât de e important e să fie adoptat bugetul pentru comunitățile din județul Sibiu”, a spus Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Cîmpean: Aeroportul din Sibiu are printre cele mai mici salarii din țară

Bogdan Drașoveanu, care și în ședința de joi s-a abținut la vot, și-a menținut poziția, precizând că pentru ca aeroportul să își reducă cheltuielile, ar fi fost de bun augur ca reprezentanții conducerii să își diminueze voluntar salariile.

„Nu suntem colegi de coaliție (n.red.: cu PSD). Votul nu a fost politic, nu avem niciun interes în acest sens. Alocarea unor fonduri suplimentare fără măsuri reale de restructurare riscă să perpetueze și mai mult să adâncească dezechilibrele financiare existente. În completare față de ce am spus ieri, aș veni cu o măsură de bază, care ar fi trebuit să vină însă din direcția conducerii aeroportului. (…) Nivelul remunerației fixe brute lunare, pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație a aeroportului și pentru președintele Consiliului de Administrație, se încadrează în limitele maxime prevăzute de lege și în continuare nivelul remunerației fixe pentru directorul general și directorul economic al regiei se încadrează în limitele maxime prevăzute de lege. Sumele sunt considerabile, însă nu reflectă și calitatea actului managerial și perfomanțele instituției. Consider că în contextul necesității reducerii cheltuielilor, măsurile de eficientizare trebuiau să înceapă prin diminuarea voluntară a cheltuielilor de conducere ca gest de responsabilitate și solidaritate instituțională”, a spus Bogdan Drașoveanu (AUR).

Președinta CJ Sibiu a ținut să precizeze că aeroportul din Sibiu are printre cele mai mici salarii din țară, atât la nivel conducerii, cât și la nivelul personalului aerogării. De asemena, Cîmpean a menționat că toate Consiliile Județene care au aeroporturi regionale în subordine alocă astfel de subvenții pentru a le sprijini activitățile.

„Se pare că vă luați informațiile trunchiat. Sunt niște limite maxime stabilite de lege, dar asta nu înseamnă că managementul aeroportului are acele remunerații la maximul prevazut de lege. Așa cum am mai spus, (…) aeroportul Sibiu are printre cele mai mici salarii pe care le au cei care conduc aeroporturi în țară, la fel și angajații aeroportului. De asemenea, aeroportul Sibiu a fost printre aeroporturile din țară care a primit de-a lungul timpului cea mai mică subvenție din partea Consiliului Județean. Toate aeroporturile regionale au nevoie de suport. Vorbim de cele care nu au dimensiunea Clujului sau cum este Otopeni. Toate au nevoie de susținere financiară și alocări de la CJ. În acest an, situația mondială care a dus la numeroase tulburări în ceea ce privește activitatea operatorilor aerieni, care au renunțat la zboruri, care și-au relocat zboruri, face ca nevoia noastră de a interveni pe Aeroportul Sibiu pentru sprijin, dacă nu vrem să îl închidem și să rămânem fără această poartă de intrare aeriană, face ca noi să fie nevoie să intervenim cu suport, să facem ceea ce toate CJ care au aeroporturi regionale fac de foarte mult timp cu sume considerabile. Pentru a înțelege aceste aspecte care da, știu, sunt complexe, (…) ar trebui să fim mai responsabili, să ne alocăm timp și să luăm deciziile în cunoștință de cauză. În lipsa unui astfel de comportament din partea dumneavoastră, o să consider că este doar o abordare pur politică și mă delimitez de astfel de abordări”, a spus Daniela Cîmpean.

Deși cu o zi în urmă proiectul privind bugetul aeroportului a picat, vineri, în ședința extraordinară, el a fost adoptat cu 19 voturi „pentru” și 9 „abțineri”. Aceeași a fost situația și la proiectul privind rectificarea bugetului local al județului.