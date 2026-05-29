Pe scurt: Ultimele bilete pentru spectacolul cu muzicanții aventurieri de la Teatrul Gong Sibiu sunt disponibile online și la agenție. Accesul pe strada Odobescu va fi restricționat în ziua evenimentului.

Teatrul Gong Sibiu organizează sâmbătă, 30 mai 2026, două reprezentații ale unui spectacol dedicat copiilor și familiilor, având ca temă povestea unei trupe de muzicanți care pornesc într-o aventură plină de curaj și speranță, încercând să facă dreptate în lume.

Potrivit Teatrului Gong Sibiu, reprezentațiile vor avea loc la orele 11:00 și 18:00.

Ultimele bilete pentru spectacol sunt disponibile online, pe site-ul teatrului, sau la agenția de bilete. Organizatorii recomandă achiziționarea rapidă, având în vedere interesul crescut pentru eveniment.

Publicul este informat că accesul auto pe strada Alexandru Odobescu va fi restricționat în ziua evenimentului. Teatrul Gong îi sfătuiește pe spectatori să ia în calcul un timp suplimentar pentru găsirea unui loc de parcare și pentru a ajunge la timp la reprezentația de la ora 11:00.

Programul face parte din seria de evenimente dedicate copiilor și familiilor, desfășurate la Teatrul Gong Sibiu la final de săptămână. Pentru detalii suplimentare despre alte spectacole și activități, publicul poate consulta și programul special de 1 Iunie, cu animații dedicate prieteniei, naturii și curajului.