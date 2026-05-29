Pe scurt: Luni, 1 iunie, traficul rutier va fi oprit pe străzi importante din Cisnădie pentru activități de Ziua Copilului. Vezi rutele ocolitoare și recomandările pentru riverani.

Traficul rutier va fi închis luni, 1 iunie 2026, între orele 09:00 și 14:00, pe mai multe străzi din Cisnădie, pentru a permite desfășurarea în siguranță a activităților dedicate Zilei Internaționale a Copilului.

Potrivit Primăriei Orașului Cisnădie, restricțiile vizează următoarele artere:

Strada Cindrelu (de la nr. 42, intersecția cu accesul către supermarketul Lidl, până în Piața Revoluției)

Strada Măgurii (de la intersecția cu Piața Revoluției până la intersecția cu strada Cetății)

Strada Apărării (până la intersecția cu strada Patrioților)

Riveranii de pe strada Cindrelu, între nr. 42 și Piața Revoluției, sunt rugați să își mute autovehiculele parcate din zonă pe durata restricțiilor. Primăria recomandă ca mașinile să fie relocate pe străzile Tesătorilor, Stupului sau Lungă.

Rute ocolitoare și recomandări pentru șoferi

Șoferii care tranzitează Cisnădie sau vin dinspre Cisnădioara către Sibiu pot folosi ca rute ocolitoare următoarele trasee:

Strada Măgurii – strada Cetății – strada Unirii – strada Târgului

Strada Lungă – strada Stupului – strada Țesătorilor

Măsura de închidere a traficului rutier a fost luată pentru a asigura siguranța copiilor și a participanților la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Primăria Cisnădie solicită locuitorilor să manifeste înțelegere și spirit civic pentru buna desfășurare a activităților dedicate celor mici.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Poliția Locală Cisnădie la numărul de telefon 0720992783.