Pe scurt: Sibienii au depus peste 46.000 de cereri pentru cartea electronică de identitate într-un an. Documentul modern aduce acces rapid la servicii digitale și rămâne gratuit până în august 2026.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu a anunțat vineri, 29 mai 2026, că se împlinește un an de la momentul în care cartea electronică de identitate a devenit accesibilă pentru locuitorii municipiului Sibiu, iar ulterior pentru toate cele 64 de unități administrativ-teritoriale din județ.

Potrivit instituției, în perioada 29 mai 2025 – 28 mai 2026, au fost procesate cererile pentru eliberarea CEI depuse de 46.131 de persoane, iar pentru cartea de identitate simplă (CIS) au fost înregistrate 2.122 de solicitări.

Reprezentanții Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu subliniază că numărul mare de documente electronice emise arată interesul crescut al cetățenilor pentru servicii publice digitale și pentru documente moderne, cu tehnologii avansate de securitate.

CEI nu este doar un act de identitate, ci și un instrument care facilitează accesul la servicii moderne, atât în relația cu instituțiile publice, cât și cu mediul privat.

Aplicația mobilă RO CEI Reader, care permite citirea datelor de pe cartea electronică de identitate, este disponibilă atât în Google Play, cât și în App Store.

Aceasta funcționează pe dispozitive cu Android minim 8 sau iOS 15.6, cu funcție NFC. Pentru accesarea serviciilor de pe desktop sau laptop, este necesară instalarea unei aplicații specifice și utilizarea unui cititor de carduri, integrat sau extern. Prin intermediul acestor aplicații, utilizatorii pot vizualiza informațiile personale înscrise pe CEI, inclusiv domiciliul și reședința, precum și reseta PIN-urile de autentificare și semnare.

Potrivit Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu, atât CEI, cât și CIS atestă identitatea, cetățenia și adresa de domiciliu, însă doar cartea electronică de identitate poate fi folosită ca document de călătorie.

Cererea pentru eliberarea CEI poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, iar ridicarea documentului se poate face de la orice serviciu de profil, indiferent de domiciliul titularului, în aproximativ 7 zile lucrătoare.

Dacă solicitantul optează să ridice CEI de la un alt serviciu decât cel unde a depus cererea, termenul de eliberare se prelungește cu 10 zile lucrătoare.

Cererea pentru CIS se depune și se ridică exclusiv la serviciul public de la domiciliul sau reședința titularului, iar termenul de soluționare este de 30 de zile. Obținerea actului de identitate este obligatorie după împlinirea vârstei de 14 ani, însă, opțional, se poate elibera CEI și minorilor cu vârsta între 0 și 14 ani.

Prima eliberare a CEI este gratuită până cel târziu în luna august 2026, după care solicitanții vor plăti o taxă de 70 de lei. Pentru CIS, taxa actuală este de 40 de lei.

Numărul mare de cereri pentru CEI vine în contextul în care, potrivit unui articol anterior, sibienii au depus deja peste 25.000 de cereri pentru buletinul electronic la finalul anului 2025.

