Pe scurt: Vijelii și rafale de vânt de până la 90 km/h sunt anunțate în 29 și 30 mai în majoritatea județelor. Vezi ce zone sunt vizate și cum va fi vremea în București.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 29 mai 2026, o informare de vijelii și două atenționări cod galben de vânt puternic, valabile pentru aproape toată țara.

Avertizările sunt în vigoare pentru vineri, 29 mai, și sâmbătă, 30 mai, cu rafale ce pot depăși local 70-90 km/h, în special în zonele montane.

Cod galben de vijelii în 25 de județe vineri, 29 mai 2026

Potrivit Mediafax, vineri, între orele 10.00 și 21.00, județele Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, precum și anumite părți din Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea se află sub cod galben de intensificări ale vântului.

Pe parcursul zilei, vântul va sufla cu putere în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, dar și în nordul Dobrogei, unde la rafală se pot atinge viteze de 50-70 km/h. În Carpații de Curbură și jumătatea de est a Carpaților Meridionali, rafalele pot ajunge la 70-90 km/h.

Județul Sibiu se află printre cele vizate de avertizare, iar detalii suplimentare despre codul galben de vânt puternic pot fi consultate în arhiva noastră.

Cod galben extins sâmbătă, 30 mai 2026, cu rafale de până la 90 km/h

Sâmbătă, 30 mai, între orele 10.00 și 21.00, o nouă atenționare cod galben de vânt puternic va fi valabilă pentru Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman, Brașov, Covasna, Harghita, Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, precum și parțial în Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița și Argeș. Meteorologii anunță că „pe parcursul zilei de sâmbătă (30 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar la munte de 70-90 km/h”.

Informarea ANM privind intensificări ale vântului este valabilă de vineri, 29 mai, ora 10.00, până sâmbătă, 30 mai, ora 21.00.

Potrivit ANM, pentru perioada 1-29 iunie 2026, începând din 31 mai, revin ploile, mai ales în jumătatea estică a țării. La începutul săptămânii viitoare, sunt așteptate averse și descărcări electrice local în centrul, nordul și vestul țării, iar pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, iar minimele între 9 și 18 grade.